منافع سحرية.. بذور الشيا خيار ممتاز لمرضى السكري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

يعدّ السكّر المرتفع في الدم عنصرًا أساسيًا لمقدمات مرض السكري والنوع الثاني من السكري. وتحدث هذه الحالة الصحية عندما تقاوم خلايا الجسم الانسولين، ما يدفع البنكرياس الى انتاج مزيد من هذا الهورمون. وبعد فترة، يسبب ذلك ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطر.

وللحفاظ على مستويات صحية من الغلوكوز في الدم، ينصح الخبراء بممارسة التمارين الرياضية، والاقلاع عن التدخين، والحد من استهلاك الكحول، واتباع نظام غذائي صديق للسكري.

وهناك عدد من الأطعمة يمكن لمرضى السكري الاستفادة من ادخالها في نظامهم الغذائي.

وعلى سبيل المثال، وجدت بعض الأبحاث أن استهلاك البذور، بشكل خاص بذور الشيا، يمكنه ان يسيطر على مرض السكري.

الشيا ممتلئة بالمنافع الصحية. اذ ان هذه البذور الغنية بالألياف والبروتين، معروفة بقدرتها على المساعدة في عملية الهضم، والمحافظة على الوزن، وصحة القلب.

والى جانب هذه الفوائد الشائعة، أظهرت دراسات حديثة أن بذور الشيا يمكنها أن تساعد في السيطرة على السكري.

ووجدت المجلة البريطانية للتغذية أن تناول بذور الشيا يمكنه أن يساعد في مقاومة الانسولين، وهي مشكلة شائعة مرتبطة بمرض السكري.

دراسة حديثة أخرى أجريت عام ٢٠٢١ اختبرت ماذا يحدث عندما تناول بالغون يعانون من السكري ٤٠ غرامًا من بذور الشيا يوميا مدة ١٢ أسبوعًا.

وفي نهاية هذه الفترة، والى جانب عوامل أخرى مثل تناول طعام صحي، وممارسة الرياضة، وتناول الأدوية، لاحظت الدراسة ان المجموعة التي استهلكت بذور الشيا كان لديها مستويات سكر في الدم أكثر انخفاضا من المجموعة التي لم تتناول الشيا.

ويرجَّح أن تكون الآثار الايجابية لبذور الشيا عائدةً الى محتواها من الألياف،لا سيما تلك القابلة للذوبان.

هذا النوع من الالياف،الذي يمكن ايجاده ايضا في الشوفان والتفاح والفاصوليا، يساعد على ابطاء عملية الهضم، ما يؤدي بدوره الى المحافظة على مستويات السكر في الدم منخفضة.