أعراض طويلة المدى لفيروس كورونا

بيروت - نادين محمد - للنساء أعراض طويلة المدى أكثر لفيروس كورونا مقارنة بالرجال، في ما يلي العلامات الشائعة التي يعاني منها الرجال والنساء بدءًا من ضباب الدماغ إلى تساقط الشعر يمكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى مجموعة من الأعراض، ويزعج الناس من جميع الفئات العمرية.

ولكن وفقاً لدراسة جديدة، قد تضطر النساء إلى التعامل مع المزيد من أعراض ما بعد الشفاء مقارنة بنظرائهن من الرجال التهابات خفيفة، أو شديدة إلى التعامل مع أعراضه غير السارة لأسابيع أو حتى شهور.

ما هو COVID الطويل وإلى متى قد يستمر؟

يُطلق على علامات الإصابة بفيروس كورونا، عند حدوثها بعد 90 يوماً تقريباً من الإصابة الأولية، اسم COVID الطويل.

قد تكون العلامات التي قد يعاني منها المرء خفيفة أو شديدة لدرجة أنه قد يحتاج إلى دخول المستشفى.

بينما لا يزال هناك الكثير لفهمه حول COVID الطويل، تشير البيانات إلى أن حوالي 10 في المائة إلى ثلث المصابين بفيروس كورونا يعانون من COVID لفترة طويلة، ولا يزال الباحثون يحاولون فهم السبب الحقيقي لفيروس كورونا الطويل.

الأعراض التي قد تواجهها النساء

تعد النساء أكثر عرضة لأعراض مثل صعوبة البلع والتعب وألم الصدر مقارنة بالرجال، ففي حين لوحظ أن النساء أقل عرضة للإصابة بالعدوى ولديهن فرص أقل للوفاة من الرجال في المرحلة الحادة من COVID-19، إلا أن الباحثين في هذه الدراسة لاحظوا أن الفروق بين الجنسين قد تجعل الموقف صعباً بعض الشيء بالنسبة لهم.

الاختلاف في الأعراض

وفقاً لنتائج الدراسة، من بين جميع الأشخاص الذين يعانون من COVID لفترة طويلة، كانت النساء أكثر أعراضاً بنسبة 97 في المائة مقارنة بـ84 في المائة من الذكور. وتعد أبرز الأعراض كالتالي :

خفقان القلب واضطراب النوم، شكوى شائعة عند النساء. لكن لم تكن هناك شكاوى كثيرة من آلام العضلات والسعال.

بصرف النظر عن هذا، كانت اضطرابات النوم أيضاً أكثر تواتراً عند الإناث، بينما يميل الرجال إلى فقدان المزيد من الوزن في مرحلة ما بعد الإصابة.

يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على عدة أعضاء في وقت واحد.

قد تظهر هذه العلامات بأي ترتيب وقد تستمر لعدة أشهر. لا توجد طريقة محددة للتنبؤ بمن سيعاني من COVID لفترة طويلة ومن لا يعاني.

في ما يلي بعض العلامات الشائعة الأخرى لفيروس كورونا الطويل:

إعياء

ضيق التنفس

سعال

ألم المفاصل

ألم صدري

مشاكل الذاكرة

مشاكل النوم

ألم عضلي

الخفقان

فقدان حاسة الشم أو التذوق

الاكتئاب أو القلق

حمى

دوخة

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