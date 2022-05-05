شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض السمنة الأسباب والمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة من الأمراض المنتشرة بشكل كبير فى جميع أنحاء العالم، وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكر والضغط والقلب، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن مرض السمنة وفقا لما ذكره موقع webmed.

س: ما أسباب الإصابة بمرض السمنة ؟

على الرغم من وجود تأثيرات وراثية وسلوكية وهرمونية على وزن الجسم، إلا أن السمنة تحدث عندما نتناول سعرات حرارية أكثر مما نحرقه من خلال الأنشطة اليومية العادية والتمارين الرياضية، يخزن الجسم هذه السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.

حيث تحتوي الأنظمة الغذائية لمعظم الناس على نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية و غالبًا من الوجبات السريعة والمشروبات عالية السعرات الحرارية، وقد يأكل الأشخاص المصابون بالسمنة سعرات حرارية أكثر قبل الشعور بالشبع ،أو يشعرون بالجوع عاجلاً ، أو يأكلون أكثر بسبب التوتر أو القلق.

س: ما عوامل الخطر للإصابة بالسمنة؟

- تؤثر الجينات التي ترثها من والديك على كمية الدهون في الجسم التي تخزنها ، ومكان توزيع هذه الدهون، و قد تلعب الجينات أيضًا دورًا في مدى كفاءة جسمك في تحويل الطعام إلى طاقة ، وكيف ينظم جسمك شهيتك وكيف يحرق جسمك السعرات الحرارية أثناء التمرين.

- يساهم النظام الغذائي الغني بالسعرات الحرارية ، والذي يفتقر إلى الفواكه والخضروات ، والمليء بالوجبات السريعة ، والمليء بالمشروبات عالية السعرات الحرارية والحصص الكبيرة في زيادة الوزن.

- الخمول إذا كان لديك نمط حياة خامل ، فيمكنك بسهولة تناول سعرات حرارية كل يوم أكثر مما تحرقه من خلال التمارين والأنشطة اليومية الروتينية، ويعد النظر إلى شاشات الكمبيوتر والجهاز اللوحي والهاتف نشاطًا مستقرًا، و يرتبط عدد الساعات التي تقضيها أمام الشاشة ارتباطًا وثيقًا بزيادة الوزن.

- فى بعض الأشخاص يمكن إرجاع السمنة إلى سبب طبى، مثل متلازمة برادر ويلي ومتلازمة كوشينغ وحالات أخرى، كما يمكن أن تؤدي المشكلات الطبية ، مثل التهاب المفاصل ، إلى انخفاض النشاط ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

- يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى زيادة الوزن إذا لم تعوض عن طريق النظام الغذائي أو النشاط تشمل هذه الأدوية بعض مضادات الاكتئاب ، والأدوية المضادة للنوبات الصرعية ، وأدوية السكري ، والأدوية المضادة للذهان ، والمنشطات، وحاصرات بيتا.

س: ما مضاعفات مرض السمنة؟

الأشخاص المصابون بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بعدد من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك:

- أمراض القلب والسكتات الدماغية، وتجعلك السمنة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية ، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

- داء السكري من النوع 2 يمكن أن تؤثر السمنة على طريقة استخدام الجسم للأنسولين للتحكم في مستويات السكر في الدم. هذا يزيد من مخاطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

- أنواع معينة من السرطان قد تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بسرطان الرحم وعنق الرحم وبطانة الرحم والمبيض والثدي والقولون والمستقيم والمريء والكبد والمرارة والبنكرياس والكلى والبروستات.

- مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث تزيد السمنة من احتمالية الإصابة بحرقة المعدة وأمراض المرارة ومشاكل الكبد.

- توقف التنفس أثناء النوم الأشخاص المصابون بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم ، وهو اضطراب خطير محتمل حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم.

- في العمود الفقري، تزيد السمنة من الضغط الواقع على المفاصل الحاملة للوزن، بالإضافة إلى زيادة الالتهاب داخل الجسم. قد تؤدي هذه العوامل إلى مضاعفات مثل هشاشة العظام.