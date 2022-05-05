رجيم المشروبات الحارقة للدهون للحفاظ على رشاقتك بدون حرمان

بيروت - نادين محمد - يُعد زيادة الوزن إحدى أسباب الإصابة بالعديد من الأمراض، لذا تلجأ الكثيرات إلى اتّباع أنظمة رجيم للتخلّص من وزنهن الزائد، ويُعتبر رجيم المشروبات الحارقة للدهون خياراً جيداً إذا كنتِ تبحثين عن فقدان الوزن، وهو من أنواع الرجيم التي تساعد الجسم في حرق الدهون بسرعة، فضلاً عن فوائده الكثيرة في منح الجسم المعادن والفيتامينات المهمة والتي تمده بالطاقة اللازمة لممارسة نشاطك اليومي.

أفضل أنواع رجيم المشروبات الحارقة للحفاظ على رشاقتك

يُساعدك الرجيم الآتي في الاستمتاع بتناول طعامك والحفاظ على رشاقتك في الوقت نفسه. هذا رجيم غذائي لمدة 7 أيام، يعتمد بشكل أساسي على الألياف ولحوم بدهون أقل، بجانب مشروبات التخسيس الهاضمة والحارقة للدهون لتتمتعي بجسم رشيق.

اليوم الأول:

الإفطار إختياري من الآتي: طبق شوفان بلبن قليل الدسم مع ملعقة عسل أبيض، أو بيضة مسلوقة وطبق سلطة خضراء مع 1 توست سن، أو يمكنك تناول كوب قهوة بملعقة سكر واحدة ولبن خالي الدسم مع قطعتان من بسكويت الريجيم.

سناك: ثمرة فاكهة مع كوب من القرفة بالزنجبيل.

الغداء: شريحتان من لحم الستيك المشوي مع طبق سلطة خضراء و3 ملاعق أرز بسمتي، أو 3 ملاعق من الفتة مع شريحة من اللحم المسلوق.

بين الغداء والعشاء: كوب من بذور الكتان.

العشاء: كوب زبادي خالي الدسم.

اليوم الثاني:

الإفطار: بيضة مسلوقة مع شريحتان نستو لايت.

الغداء: شريحة كبدة مشوية أو ستيك مشوي بتلو مع طبق سلطة خضراء ونصف رغيف من الخبز أو 3 ملاعق من الأرز الأبيض.

العشاء: كوب زبادي مع ثمرتين من الفاكهة.

اليوم الثالث:

الإفطار: شريحة من التوست الدايت مع 50 جراماً من الجبن الخالي الدسم مع بيضة مسلوقة.

بين الإفطار والغداء: كوب من القرفة.

الغداء: طبق من الخضار السوتيه مع شوربة لحم أو دجاج بدون دسم وطبق سلطة خضراء.

العشاء: كوب من الزنجبيل والليمون مع طبق من سلاطة الفواكه.

اليوم الرابع:

الإفطار: بيضة مسلوقة مع كوب قهوة أو نسكافيه بملعقة سكر واحدة.

الغداء: طبق خضار سوتيه مع شريحة صغيرة من المكرونة الفرن، وطبق سلطة خضراء.

بين الغداء والعشاء: ثمرة فاكهة.

العشاء: توست رجيم مع شريحة نستو لايت.

ثم نقوم بتكرار الأيام مرة أخرى ..

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