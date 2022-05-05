شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة كلمة السر فى صحة شعرك.. تمنع تساقطه وتحفز نموه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى القهوة على فوائد صحية عديدة لأنها غنية بالمركبات الكيميائية النباتية المهمة ومضادات الأكسدة التى تحمى خلايا الجسم من ضرر التأكسد الناجم عن الجذور الحرة، وتلعب دورا فى حمايتك من الكثير من الأمراض مثل السرطان والسكرى وتحسين الذاكرة وتعزيز الإدراك، لكن فوائدها لم تنحسر عن هذا فقط، بل تمتد للعناية بجمال الشعر والحفاظ عليه.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فأن أبرز فوائد القهوة على صحة شعرك مايلى:1.الحماية من تساقط الشعر

يعود السبب الشائع لصلع الذكر إلى تأثيرات مادة ديهدروتستوستيرون الكيميائية (والتى تؤثر على بصيلات الشعر ويؤدى إلى تناثرها تدريجياً، وتعمل القهوة على انحسار دور هذه المادة، كما ينشط الكافيين جذور الشعر فى مرحلة نمو التنامى لتتطور بشكل أكبر، ما يوسع من قدرتها على التحمل والوقاية من التساقط.

2. تحفز نمو الشعر

يحفز الكافيين الموجود في القهوة هذه الخلايا الهيكلية ببصيلات الشعر، ما يؤدي بالتالي إلى تحفيز نموه، حيث يحتوي الكافيين على مضادات الأكسدة التي تقلل من فقدان الماء عبر الجلد وتحفز تكوين خلايا الشعر الصلبة، كما يحفز تكاثر الخلايا الكيراتينية، وزيادة تدفق الدم إلى البصيلات.

3. تحسن ملمس الشعر

استخدام القهوة على شعرك سيعززه من الداخل ويجعل شعرك أكثر نعومة ولطفًا، حيث تعتبر القهوة ذات قيمة عالية في علاج الشعر الجاف والمتضرر، والذي يصعب التحكم فيه، حيث أظهرت الفحوصات السريرية أن الكافيين يحفز توسع الخلايا الكيراتينية.

4. الحفاظ على شعرك لامعا

تعمل الخصائص المضادة للأكسدة ومكملات الكافيين على تقوية بصيلات الشعر، وبالتالي تضيف لمعانًا لشعرك،لذا فإذا قررت أن غسل شعرك بالقهوة يقلل من حدة الشعر ويجعله أكثر نعومة، ويؤدى الى تقليل التجعد وإنعاش مظهر شعرك.

5.تحسن الدورة الدموية

يحسن سطح القهوة المحبب من انتشار الدم في فروة الرأس ويساعد فى نمو الشعر.