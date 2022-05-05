شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسبابها الأول.. قشرة الشعر وعوامل زيادة خطر الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قشرة الرأس من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، وهى حالة شائعة تتسبب فى تقشر جلد فروة الرأس ويسبب الإحراج والضيق للكثيرين، قشرة الرأس هى شكل خفيف من التهاب الجلد الدهنى، بحسب ما ذكره موقع webmed .

قد يكون لقشرة الرأس عدة أسباب منها:

- البشرة الدهنية المتهيجة.

- جلد جاف.

- فطريات تشبه الخميرة (ملاسيزية) تتغذى على الزيوت الموجودة في فروة الرأس لدى معظم البالغين.

- حساسية تجاه منتجات العناية بالشعر (التهاب الجلد التماسي).

- أمراض جلدية أخرى، مثل الصدفية والأكزيما.

عوامل الخطر

يمكن أن يُصاب أى شخص تقريبًا بقشرة الرأس، لكن هناك عوامل معينة يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بها:

- السن، تبدأ قشرة الرأس عادة في سن الرشد وتستمر حتى منتصف العمر، وهذا لا يعني أن كبار السن لا يصابون بقشرة الرأس بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن تستمر المشكلة مدى الحياة.

- أن تكون ذكرا، تنتشر قشرة الرأس عند الذكور أكثر من الإناث.

- أمراض معينة، يبدو أن مرض باركنسون والأمراض الأخرى التي تؤثر على الجهاز العصبي تزيد من خطر الإصابة بقشرة الرأس، وكذلك الحال بالنسبة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو ضعف جهاز المناعة.

قد تشمل علامات قشرة الرأس وأعراضها ما يلي:

- تقشر الجلد فى فروة الرأس والشعر والحاجبين واللحية والشارب والكتفين حكة في فروة الرأس.

- قد تكون العلامات والأعراض أكثر حدة إذا كنت متوتراً ، وتتفاقم في المواسم الباردة والجافة.