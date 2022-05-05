شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من التهابات اللثة والأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهابات اللثة من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، قد تكون بسبب الإكثار من تناول الحلويات أو بسبب مشاكل صحية أخرى، وحسب ما ذكره موقع helthy يبدأ مرض اللثة عندما يتراكم البلاك تحت خط اللثة، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA)، وتشمل العلامات التي تشير إلى احتمال إصابتك بأمراض اللثة ما يلي:

- طعم أو رائحة كريهة باستمرار.

- فصل أو فك الأسنان الدائمة.

- اللثة التي تنزف بسهولة.

- اللثة المنتفخة أو الحمراء أو الرقيقة.

أمراض اللثة يمكن الوقاية منها فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها المساعدة في الحفاظ على صحة اللثة.

1: الخيط

استخدم الخيط مرة في اليوم على الأقل، هذا يساعد على إزالة البلاك والطعام الذي لا يمكن أن تصل إليه فرشاة أسنانك.

2: تنظيف الأسنان بانتظام

يمكن لطبيب الأسنان اكتشاف الأعراض المبكرة لأمراض اللثة إذا كنت تراها بشكل منتظم، بهذه الطريقة يمكن معالجة الأعراض قبل أن تصبح أكثر خطورة، والتنظيف الاحترافى هو الطريقة الوحيدة لإزالة الجير، وإذا كنت تعاني من التهاب اللثة ، فإن التنظيف بالفرشاة والخيط والتنظيف المنتظم للأسنان يمكن أن يساعد في عكس ذلك.

3: الإقلاع عن التدخين

يرتبط التدخين ارتباطًا وثيقًا بظهور أمراض اللثة نظرًا لأن التدخين يضعف جهاز المناعة لديك، فإنه يجعل أيضًا من الصعب محاربة عدوى اللثة بالإضافة إلى ذلك، يزيد التدخين من صعوبة شفاء اللثة بمجرد تعرضها للتلف.

4: فرشاة مرتين في اليوم

غسل أسنانك بعد كل وجبة يساعد على إزالة الطعام واللويحة المحتبسة بين أسنانك ولثتك.

5: استخدم غسول الفم العلاجي

عادة ما تكون متاحة بدون وصفة طبية، يمكن أن تساعد غسولات الفم العلاجية في تقليل البلاك، أو منع أو تقليل التهاب اللثة.