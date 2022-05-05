شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو شاى البردقوش؟ تعرف على طريقة إعداده وفوائد الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون تناول كوب من الشاى الساخن أفضل حل لأى شىء وكل شىء، من إشباع الروح إلى إرخاء الأعصاب، ويرتقى عشاق الشاى فى جميع أنحاء العالم إلى ما هو أبعد بإضافة الأعشاب والزهور والتوابل إلى الشاى ليست لأنها لذيذة وعطرية فحسب، بل لأنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية، ولعل أحد أنواع هذا الشاى هو شاى البردقوش، الذي اكتسب شعبية بسبب طعمه الحلو اللطيف ونكهته وفوائده الصحية الأقل شهرة، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "Healthline".

ما هو البردقوش؟

يتكون شاي البردقوش من عشب عطري يعرف باسم البردقوش، والذي ينحدر من عائلة النعناع، ويُزرع هذا الشاي في البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال أفريقيا وغرب آسيا منذ آلاف السنين، وغالبًا ما يتم الخلط بين نكهة وطعم هذا الشاي اللطيف وأعشاب الزعتر، ومع ذلك، فإن طعم ورائحة عشب البردقوش معتدل بعض الشيء، مما يمنح هذا الشاي طعمًا مهدئًا ونكهة لذيذة.

ما هى فوائد شاى البردقوش؟

شاي البردقوش غني بفيتامينات A وC، وبصرف النظر عن ذلك، فقد تم استخدام هذا الشاي الغني بمضادات الأكسدة على مر العصور كمشروب علاجي لتحسين عملية الهضم، وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

كيفية صنع شاي البردقوش في المنزل؟

المكونات:

كوب من الماء

1/4 ملعقة صغيرة من البردقوش

1 ملعقة صغيرة من العسل حسب الرغبة

1 رشة جوزة الطيب

نأخذ مقلاة ونضيف الماء، بمجرد أن يصبح الماء ساخنًا بدرجة كافية نضيف أوراق البردقوش المجففة، دع المشروب يمتص النكهة والمواد المغذية من الأعشاب.

يُصفّى الشاى الساخن ويُضاف إليه القليل من جوزة الطيب لتعزيز النكهة وإضافة العسل حسب الرغبة.