فوائد الكاجو على صحتك ومناعتك

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكاجو من أكثر أنواع المكسرات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض المزمنة، كما أنه يتميز بمذاقه الطيب، وحسب ما ذكره موقع webmed فإن فوائد الكاجو هى:

1:صحة القلب

ارتبط تناول المكسرات مثل الكاجو بانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستويات الكوليسترول كما أنها غنية بالفيتامينات الصحية للقلب مثل البوتاسيوم وفيتامين ب.

2: نظام مناعي قوي

تناول حفنة من الكاجو يمكن أن يقي من الإصابة بالأنفلونزا، كما أن مستوياتها العالية من النحاس والحديد تدعم خلايا الدم الحمراء بجسمك وجهاز المناعة.

3: يحمى من الأمراض

تحتوى المكسرات على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وتحد من خطرالإصابة بالأمراض والفيروسات والعدوى.

4:مرض السكر

يعتبر الكاجو من أفضل أنواع المكسرات التى تحافظ على نسبة السكر فى الدم ، وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.

5: تقوية العضلات

يحتوى الكاجو على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل وتحد من خطر الإصابة بالهشاشة والضعف.