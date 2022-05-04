شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة صحية إسبانية: سحب مضاد حيوى شهير لعيوب فى المواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية (Aemps)، التابعة لوزارة الصحة، تنبيه انسحاب لمضاد حيوي شائع الاستخدام بعد الحصول على "نتائج غير مطابقة للمواصفات" في "دراسة الثبات في اختبارات المظهر والرطوبة، حيث إن الدواء متخصص فى علاج الالتهابات البكتيرية لدى الأطفال والبالغين.

وأشارت صحيفة "الاسبانيول" الإسبانية، إن هذا الدواء هو زينات 250 ملج، مع حبيبات معلق عن طريق الفم، في 10 أكياس، وطلبت الوكالة الإسبانية سحب جميع الوحدات الموزعة للدفعات المتأثرة من السوق وإعادتها إلى المختبر من خلال القنوات المعتادة.

وأشارت إلى أن المكون النشط Cefuroxime axetil، هو مضاد حيوى يستخدم لعلاج التهابات الحلق والجيوب الانفية والأذن الوسطى والرئتين أو الصدر والمسالك البولية، والجلد والأنسجة الرخوة.

وأشارت إلى أن عيوب جودة الدواء تنقسم إلى ثلاث فئات أولهما يتوافق مع مخاطر أعلى، والفئة الثالثة ذات مخاطر أقل. في هذه الحالة، وتشير الوكالة إلى أنه عيب من الدرجة الثانية.

يشير أكبر تحليل حتى الآن، نُشر في يناير إلى أن البكتيريا "فائقة المقاومة" تسببت في وفاة 1.27 مليون شخص في عام 2019. "أكثر، بل حتى، من الإيدز أو الملاريا، مع ما يصل إلى 860.000 و 640.000 حالة وفاة في ذلك العام، على التوالي".