شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى المسموح والممنوع لطفلك فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض العديد من الأطفال لمشاكل صحية خلال فترة عيد الفطر المبارك نتيجة لكثرة تناول الحلوى والكحك، وعلى الأمهات الانتباه جيدا للكمية التى يتناولها طفلك لتجنب الإصابة بالتلبك المعوى والإسهال، وزيادة الوزن، وتسوس الأسنان، كما يجب إبعادهم عن تناول الأطعمة المملحة مثل الفسيخ والرنجة للأطفال دون الخامسة من العمر ، وفى أوقات الأعياد تكثر التجمعات وزيارة الأقارب وتلجأ بعض العائلات للأكل خارج المنزل من أجل التنزه ، وفى التقرير التالى سنقدم لك بعض الإجراءات الوقائية خاصة مع الأطفال، حسبما ذكر موقع "webmed".

مشاكل صحية يتعرض لها الأطفال فى العيد:

1- تناول كميات كبيرة من الكحك في الأيام الأولى من العيد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي للطفل.

2- تناول حلوى مجهولة المصدر قد يعرضهم للتلوث والإصابة بنزلات معوية.

3- الشعور بالتخمة والكسل بعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون

3- قلة الشهية نتيجة لكثرة تناول الحلويات.

4- احتمالات عدوى الجهاز التنفسي نتيجة لكثرة الاختلاط فى أوقات الأعياد.

5- تناول الأسماك المملحة ممنوع على للأطفال أقل من 5 سنوات

نصائح للأمهات:

1 - تنظيم وجبات طفلك قدر الإمكان وتعويده على تناول 3 وجبات رئيسية و3 وجبات خفيفة خلال اليوم ومعده من المنزل بطريقة صحية.

2 -اطلبي منه تناول الحلويات باعتدال واستبدالها بالفاكهة والخضار.

3 - اختاري له وجبات صحية وابعديه عن تناول الأطعمة المكشوفة أو غير معروفة المصدر.

4- التقليل من تناول الوجبات السريعة والمقليات والوجبات الجاهزة حرصاً من الإصابة بالإسهال أو التسمم الغذائي وحرصاً من مخاطر أمراض القلب والأوعية وذلك لغناها بالدهون المشبعة الضارة بالصحة.

5 -الحرص على شرب كمية كافية من الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس لتفادي حدوث الجفاف والحرص على شرب 8 أكواب من الماء كحد أدنى.