شكرا لقرائتكم خبر عن اتسلى وانبسط فى العيد.. اعرف فوائد الفول السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفول السوداني أحد أنواع المكسرات الشهيرة بقيمتها الغذائية ودورها الكبير في تعزيز صحة القلب والشرايين، وبفضل محتواه العالي من البروتين فإنه يحسب كذلك من ضمن مجموعة البقوليات، كما يحتوى الفول السودانى وزيته على العديد من المزايا التى تجعله فى مقدمة المكسرات، والبقوليات المفيدة للجسم، بالإضافة لرخص ثمنه يعد خيارك الأفضل فى التسليه فى عيد الفطر المبارك، وفقا لما نشره موقع doctor.ndtv.

فوائد الصحية للفول السودانى:

1. السوادنى يمدك بطاقة هائلة نظرا لأنه غنى بالفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية ومضادات الأكسدة.

2. يساهم فى الحد من الكولسترول الضار وبرفع مستويات الكوليسترول النافع لأنه غنى بالأحماض الدهنية غير المشبعة التى تقلل فرص الإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

3. غنى بقدر كبير من البروتين يساهم فى تعزيز نمو الجسم وتحسين صحته بشكل عام.

4. الفول السوادنى يحتوى على مضادات أكسدة عديدة تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، كما أنه يكافح سرطان القولون.

5. غنى بالرسفيراترول، وهى مادة رائعة مضادة للأكسدة تساهم فى مكافحة أمراض القلب والسرطان واضطرابات الجهاز العصبى.

6. الفول السودانى يكافح الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تعزيز إفراز أكسيد النيتريك.

7. السودانى يحميك من الإصابة بشيخوخة البشرة المبكرة لأنه غنى بفيتامين "هـ" الذى يعد من أقوى مضادات الأكسدة.

8. تناول حفنة من الفول السودانى أسبوعيا يحد من خطر الإصابة بحصوات الكلى بنسبة 25%.

9. تناول السودانى يعزز خصوبة السيدات ويرفع فرص حدوث الحمل ويقلل فرص الإصابة بتشوهات الأجنة.

10. يساهم السودانى فى تنظيم مستويات السكر بالدم ومنع الارتفاع الملحوظ فى نسب الجلوكوز بالدم.