شكرا لقرائتكم خبر عن عسر الهضم أشهر مشاكل العيد الصحية.. تعرف على أعراضه وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من أن عسر الهضم شائع الحدوث، فقد تتفاوت أعراضه من شخص لآخر، ويحدث عُسر الهضم نتيجة للعديد من الأسباب المحتملة، منها الإفراط في الأكل أو تناوُل الطعام بسرعة بالغة تناول الأطعمة الغنية بالدهون، ويعانى العديد من الأشخاص بعسر الهضم بعد تناول الكحك والأطعمة الدسمة فى عيد الفطر المبارك مما ينتج عنه ألم أو إزعاج مستمر أو متكرر في الجزء العلوي من البطن، وفقا لتقرير لموقع"doctor.ndtv".

ما هى أعراض عسر الهضم؟

حرقة في المعدة أو الجزء العلوي من البطن.

وجع بطن.

الانتفاخ (الشعور بالامتلاء).

التجشؤ والغاز.

قىء وغثيان.

طعم حمضي.

غالبًا ما يعاني الأشخاص من حرقة (إحساس حارق عميق في الصدر) إلى جانب عسر الهضم لكن الحموضة نفسها هي عرض مختلف قد يشير إلى مشكلة أخرى.

من هم المعرضون لخطر عسر الهضم؟

يتأثر الأشخاص من جميع الأعمار وكلا الجنسين بعسر الهضم فهو شائع للغاية، وتزداد مخاطر الفرد مع:

- استخدام الأدوية التي قد تهيج المعدة، مثل الأسبرين ومسكنات الآلام الأخرى.

- الحالات التي يوجد فيها خلل في الجهاز الهضمى مثل القرحة.

- مشاكل عاطفية مثل القلق أو الاكتئاب.

ما الذي يسبب عسر الهضم؟

الأمراض مثل قرحة المعدة، ارتجاع المرىء، سرطان المعدة (نادر)، خزل المعدة (حالة لا تفرغ فيها المعدة بشكل صحيح؛ ويحدث هذا غالبًا عند مرضى السكري)، التهابات المعدة، متلازمة القولون العصبي، التهاب البنكرياس المزمن، مرض الغدة الدرقية، حمل.

تناول بعض الأدوية:

الأسبرين ومسكنات الألم الأخرى مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، الإستروجين وموانع الحمل الفموية، أدوية الستيرويد، بعض المضادات الحيوية، أدوية الغدة الدرقية.

نمط الحياة غير الصحى:

تناول الكثير من الطعام ، أو تناول الطعام بسرعة كبيرة ، أو تناول الأطعمة الغنية بالدهون ، أو الأكل في المواقف العصيبة، تدخين السجائر، الإجهاد والتعب.