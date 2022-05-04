شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك واعرف العلامات التحذيرية من مقدمات السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون مصابًا بمقدمات السكرى، لكنك قد لا تعرف ذلك، حيث يعانى أكثر من واحد من كل ثلاثة بالغين من مقدمات السكرى فى الولايات المتحدة، وفى سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على علامات التحذير من مقدمات السكرى، بحسب موقع bonsecours.

تحدث مقدمات السكرى عادةً دون ظهور أى أعراض أو علامات تحذيرية، ومع ذلك من المفيد معرفة ما إذا كان لديك مقدمات السكرى حتى تتمكن من إيقافه فى مساراته هذا يعنى أنه يمكنك تجنب الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 ، وهو مرض أكثر خطورة يسبب مشاكل صحية خطيرة أخرى.

ما هى مقدمات السكرى؟

تتضمن مقدمات السكرى ارتفاع مستويات السكر فى الدم، ولكن ليس بما يكفى لتلبية معايير مرض السكرى.

سكر الدم، وهو اسم آخر لجلوكوز الدم، من المهم السيطرة عليه طوال حياتك، سكر الدم هو السكر الرئيسى الموجود فى الدم يأتى من الطعام الذى نتناوله، وهو المصدر الرئيسى للطاقة التى يستخدمها جسمك كل يوم ينقل دمك السكر إلى خلايا جسمك.

على الرغم من أن مقدمات السكري ليست مرض السكري الكامل، إلا أن وجود الكثير من السكر فى الدم يمكن أن يؤدى إلى تلف أعضائك - خاصة الكلى قد يتسبب في وجود الكثير من البروتين في البول ، مما يجهد كليتيك.

عوامل الخطر لمرض السكري

في بعض الأحيان، يمكن أن تختفي أعراض مقدمات السكري إذا اعتنيت بصحتك بشكل أفضل، لكنها يمكن أن تعود إذا عدت إلى نمط حياة غير صحي.

من المهم أن تكون على دراية بمقدمات السكري، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 45 عامًا أنت أيضًا معرض لخطر الإصابة بمقدمات السكري إذا كنت تعاني من أي من هذه المشكلات الطبية:

أمراض القلب والأوعية الدموية

مرض السكري في عائلتك

سكري الحمل أثناء الحمل

ضغط دم مرتفع

الدهون العالية

زيادة الوزن

نمط حياة مستقر

علامات التحذير من مقدمات السكرى

على الرغم من صعوبة معرفة ما إذا كنت مصابًا بمقدمات السكرى، يمكنك البحث عن العلامات الدقيقة.

إذا كان لديك أحد هذه الأعراض، فهذا لا يعنى أنك مصاب بمقدمات السكرى.

رؤية ضبابية

برودة اليدين والقدمين

فم جاف

العطش الشديد

كثرة التبول

زيادة التهابات المسالك البولية

زيادة التهيج والعصبية أو القلق

حكة في الجلد

أحاسيس غريبة، مثل الوخز أو التنميل أو الألم أو الحرق في أطرافك

عدوى متكررة

بقع سميكة ، داكنة ، مخملية على جلدك (خاصة بالقرب من الإبطين والرقبة والمرفقين)

فقدان الوزن غير المبرر

تعب غير عادى

الجروح التى لا تلتئم بسرعة

يمكن أن يخبرك اختبار الدم إذا كنت مصابًا بمقدمات السكرى.

هناك عدة أنواع مختلفة وهي نفس الاختبارات التي تشخص داء السكري من النوع 2.

تحدث مع طبيبك لمعرفة ما إذا كانوا يعتقدون أنك بحاجة إلى أحد هذه الاختبارات.

منع مقدمات السكري

إذا تم تشخيصك بمقدمات السكرى فهذه إشارة لاتخاذ إجراءات لحماية صحتك، يصاب معظم الأشخاص المصابين بمقدمات السكري بداء السكري من النوع 2 في غضون 10 سنوات، وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديك وقت لمنع حدوث ذلك.

من ناحية أخرى يستغرق الأمر نحو ثلاث سنوات لعكس مقدمات السكرى، ولعكس تشخيص مقدمات السكري ، اتبع الخطوات التالية:

تناول نظامًا غذائيًا نظيفًا وصحيًا.

شرب المزيد من الماء.

تخلص من 5 % إلى 7 % من وزن جسمك.

توقف عن التدخين.

المشي أو ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم خمسة أيام في الأسبوع.