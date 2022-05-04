شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحدوا من أجل الأمان.. نظف يديك" شعار اليوم العالمى لنظافة اليدين 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لنظافة اليدين غدا الخميس، وقالت منظمة الصحة العالمية، لإعطاء الأولوية للأيدي النظيفة في المرافق الصحية، يحتاج الناس على جميع المستويات إلى الإيمان بأهمية نظافة اليدين لإنقاذ الأرواح، من خلال العمل كلاعبين رئيسيين في تحقيق السلوكيات والمواقف المناسبة تجاهها، بعبارة أخرى، ويجب على العاملين الصحيين على جميع المستويات والأشخاص الذين يصلون إلى مرافق الرعاية الصحية أن يتحدوا لضمان نظافة أيديهم.

ويركز موضوع هذا العام لليوم العالمى لنظافة الأيدى على إدراك أنه يمكننا أن نضيف إلى مناخ المنشأة أو ثقافة السلامة والجودة من خلال تنظيف أيدينا، لكن أيضًا أن ثقافة الجودة والسلامة القوية ستشجع الناس على تنظيف أيديهم.

وأضافت "اتحدوا وتحدثوا واعملوا معًا بشأن نظافة اليدين للحصول على رعاية عالية الجودة وأكثر أمانًا في كل مكان"، وترفع الحملة شعار "اتحدوا من أجل الأمان.. نظف يديك".

وتتوفر مجموعة من الملصقات بما في ذلك تلك التي تدعو إلى استمرار العمل من قبل الجماهير المستهدفة الرئيسية على جميع مستويات الرعاية الصحية، حيث تتوافر هذه الملصقات بجميع اللغات وهي متاحة بجميع اللغات الرسمية الست.

وأوضحت المنظمة، تعتبر نظافة اليدين من أكثر الإجراءات فعالية للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى، بما في ذلك فيروس كورونا.