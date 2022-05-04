شكرا لقرائتكم خبر عن دايت بعد العيد.. ابعد عن الأطعمة الدسمة وأكثر من شرب الماء ومارس الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تناول الأنواع المختلفة من الأطعمة المحتوية على الملح والدهون والكربوهيدرات خلال إجازة عيد الفطر، حان الوقت للعودة إلى نظام غذائى صحى، ولاستعادة نمط حياة صحى وفقا لموقع health food نعرض خطوات لتنظيم النظام الغذائى الصحى بعد العيد.



1. استبدل مخزون الطعام بالخضروات والفواكه 1. استبدل مخزون الطعام بالخضروات والفواكه بعد عيد الفطر يُستبدل المرق بالخضار والفواكه، ويتم ذلك لتقليل استهلاك الأطعمة الدهنية وكذلك الكربوهيدرات البسيطة لأيام، وكذلك محاولة صنع سلطة الخضار وعصير الفاكهة كبديل للوجبات الخفيفة.





2. تجنب الكثير من الاختلافات فى القائمةقائمة الطعام المتنوعة تحسن الشهية، لكن بعد العيد لإعادة النظام الغذائى إلى طبيعته تجنب الكثير من الاختلافات فى القائمة، وحاول التركيز على الطعام الطازج واختر القائمة التى تتم معالجتها بشكل أكثر بساطة.





3. الانضباط فى تناول الطعام

لا ينبغى تفويت الإفطار والوجبات الخفيفة والغداء والعشاء، إذا أمكن، أعد جدول الوجبات كما كان.





4 .اشرب كمية كافية من المياه المياه هى أفضل المشروبات، لذلك، قم بتلبية الحاجة إلى سوائل الجسم حتى يعمل التمثيل الغذائي والهضم بشكل طبيعي كالمعتاد.





4. لا تنسى ممارسة الرياضة

الأطعمة التي تحتوي على الملح والدهون والكربوهيدرات التي تتراكم في الجسم تحتاج إلى التخلص منها، وذلك عن طريق الرياضة إذا كنت تمارس الرياضة عادة عن طريق المشى، فحاول استكمالها بتمارين القلب لتمديد وتقوية الكتلة العضلية.