شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب زيادة الوزن فى العيد.. من تناول الألياف حتى شرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال احتفال عيد الفطر المبارك يقوم الكثيرون بإعداد الكحك والبسكوت والبتيفور، وتناوله بكثرة، وبالطبع هذه العناصرالأطعمة تحتوى على سعرات حرارية عالية، وبالتالى الإسراف فيها يزيد من فرص الإصابة بزيادة الوزن.

وخلال التقرير التالى نتعرف على أبرز وأهم النصائح الطبية لتجنب زيادة الوزن خلال العيد وفقا لموقع "WEBMED"، ومنها:

- أكثر من الألياف:

حث التقرير على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضروات والفواكه، لأنها تساهم بشكل كبير فى التخلص من الأطعمة الزائد بالجسم، وتقلل من فرص زيادة الوزن.

ممارسة التمارين الرياضية من أبرز وأهم الحيل التى يجب القيام بها بشكل يومى فى الأيام العادة لأن الرياضة مهمة لصحة الجسم، لكن خلال العيد يجب الاهتمام بها وجعلها ضمن الروتين اليومى الخاص بك، لتجنب زيادة الوزن.

- الماء:

أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن تناول الماء بكثرة من أبرز وأهم الحيل التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد، لأنها تعمل علي ارتفاع نسبة حرق الدهون.





- عدم الإسراف فى تناول الكحك





- تقليل السكر

حاول قدر الإماكن تقليل نسبة السكر التى تتناولها فى تحلية المشروبات، لأنها أيضا تزيد من وزنك.

- تناول المشروبات الحارقة:

يمكنك تناول المشروبات الحارقة للدهون كالشاى الأخضر.