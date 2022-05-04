شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من انتشار السمنة بأوروبا بسبب طلب الطعام عبر الديلفرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن بريطانيا فى طريقها لتكون الدولة الأولى فى السمنة فى أوروبا، فى غضون عقد من الزمن بسبب اعتماد الدولة على تطبيقات توصيل الوجبات مثل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تغذى تطبيقات توصيل الوجبات أزمة السمنة من خلال تشجيع الإفراط فى تناول الطعام، حيث أصبح البريطانيون مدمنين على طلبات الطعام على أبواب منازلهم أثناء وباء كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا تحتل المرتبة الثالثة فى أوروبا من حيث السمنة، حيث إن 27.8 % من البالغين يعانون من السمنة المفرطة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور تطبيقات الدليفرى سيجعل بريطانيا البلد الأكثر بدانة في أوروبا خلال عقد من الزمن، وتعمل تطبيقات توصيل الوجبات على تعزيز أزمة السمنة من خلال تشجيع الإفراط في تناول الطعام وقلة النشاط البدني، وفقًا لمسئولي الصحة.

وأضافت الصحيفة لقد حفز الوباء عادات الأكل السيئة، عندما أصبح البريطانيون مدمنين على طلبات الطعام على أبواب منازلهم بعد أن طُلب منهم البقاء في المنزل.

ويقول تقرير رئيسي، نشرته منظمة الصحة العالمية إن وجبات المطاعم والوجبات الجاهزة غالبًا ما تحتوي على دهون وسكر وملح أكثر من تلك المطبوخة في المنزل، مما يعني أن الناس يستهلكون 200 سعر حراري في اليوم في المتوسط ​​إذا لم يعدوا وجباتهم بأنفسهم، علاوة على ذلك، تسهل التطبيقات طلب الطعام دون مغادرة المنزل، وبالتالي تقل فرصة ممارسة الرياضة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة في أوروبا من حيث السمنة، بعد تركيا ومالطا، حيث وجد أن 27.8% من البالغين يعانون من زيادة الوزن المفرط، لكن هذا قد يرتفع إلى 37%، أى أكثر من واحد من كل 3 بالغين بحلول عام 2033، وهو أعلى من أي دولة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن أزمة السمنة وصلت إلى "أبعاد وبائية" في أوروبا، مما تسبب في وفاة ما يقدر بنحو 1.2 مليون شخص كل عام.

وحذر الدكتور كريملين ويكراماسينجي، رئيس منظمة الصحة العالمية للأمراض غير المعدية في أوروبا، من أن بريطانيا من بين أسوأ الجناة في اتجاهات نمط الحياة غير الصحية.

وفي حديثه في المؤتمر الأوروبي حول السمنة في ماستريخت بهولندا، قال: "في المملكة المتحدة نرى نسبة أكبر من السكان يتعرضون للسمنة نتيجة الإقبال على طلبات الطعام من الخارج"، مضيفا، ترى نفس الأشياء في بلدان أخرى، لكن في المملكة المتحدة ترى أن نسبة أكبر تقوم بتوصيل الطعام عبر الإنترنت وتتعرض للإعلان.

وأوضح أن نسبة السكان المشمولين بهذه الوجبات الجاهزة وعمليات توصيل الطعام عبر الإنترنت أكبر مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف لقد شهدنا توسعًا سريعًا في استخدام وشعبية تطبيقات توصيل الطعام خلال جائحة كورونا لقد حققوا أداءً جيدًا وسرعان ما أصبحوا جزءًا من ثقافتنا وأسلوب حياتنا، ومع ذلك، لديهم القدرة على زيادة السمنة لأنها تدفع الناس لطلب أكثر مما يحتاجون، من خلال صفقات مثل التوصيل المجاني إذا كنت تنفق أكثر من مبلغ معين، من الصعب أيضًا إدارة حجم حصصك عند الطلب من خلال أحد التطبيقات."

قال تام فراي، من المنتدى الوطني للسمنة: "لقد اعتاد الناس على أسلوب حياة تطبيقات الدليفرى حيث يمكنهم الحصول على ما يريدون توصيله إلى بابهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى تحريك عضلة، سيكون الأمر أكثر صحة إذا كان الناس يطبخون لأنفسهم أو على الأقل يمشون إلى المطعم ."

وأضاف: "حتى أطفال المدارس الابتدائية يستخدمون تطبيقات الطعام لتوصيل الوجبات والبيتزا إلى فصولهم الدراسية".

يدعو تقرير منظمة الصحة العالمية، إلى إنهاء تسويق الأغذية غير الصحية التي تستهدف الأطفال، فضلاً عن تحسين الوصول إلى خدمات إدارة الوزن.

أشارت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، إلى أن السمنة تكلف هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني سنويًا ومعالجة المشكلة ستوفر مليارات الجنيهات الاسترلينية، مما يساعد على وضعها على أساس مالي مستدام بينما تعمل على استعادة نظام الرعاية الصحية".