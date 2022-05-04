شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على الانتفاخ بعد تناول كحك العيد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى كثير من الناس من الانتفاخ بعد تناول كعك وحلويات العيد، ويعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ أكثر من غيرهم، ويمكن أن يحدث لأسباب مختلفة ، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي (IBS)، وعدم تحمل الطعام وتناول الطعام بسرعة كبيرة ، والإفراط في تناول الطعام، في هذا التقرير نتعرف على طرق للتغلب على الانتفاخ بعد تناول حلويات العيد، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

أحد أسباب الانتفاخ هو فرط نمو البكتيريا المعوي الصغير (SIBO)، حيث توجد كمية زائدة من البكتيريا في الأمعاء الدقيقة .

بعد تناول هذه البكتيريا تخمر الطعام وخاصة الكربوهيدرات وتنتج منتجات جانبية وغازات مختلفة مثل الميثان والهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين يمكن أن يظهر تراكم هذه الغازات داخل الأمعاء على شكل انتفاخ أو انتفاخ في البطن.

بالإضافة إلى انتفاخ البطن المنتظم ، فإن الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها هي التغيير في عادات الأمعاء ، أو التجشؤ المفرط أو انتفاخ البطن ، أو عدم الراحة في البطن ، أو تغير الوزن ، أو الغثيان ، أو القيء ، أو ضباب الدماغ ، أو ظهور دم في البراز.

هذه كلها يمكن أن تكون علامة على أن شيئًا ما ليس على ما يرام ويجب عليك زيارة الطبيب.

4 نصائح لتجنب الانتفاخ1. تناول الطعام على فترات سواء بين الأكل او كحك العيد..

تحافظ الأمعاء الدقيقة على نظافتها من خلال موجات تنقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة هذه الموجات تحدث كل ساعتين عندما لا نأكل.

هذه الموجات جزء لا يتجزأ من توازن ميكروبيوم الأمعاء لدينا.

لضمان حدوث الأمواج ، انتظر بضع ساعات بعد كل وجبة أو وجبة خفيفة قبل تناول الطعام مرة أخرى إذا استطعت.

2. تناول الطعام ببطء

عندما تتناول الطعام ببطء فأنت تأخذ هواءًا أقل عن طريق مضغ طعامك لفترة أطول وتناول الطعام ببطء. هواء أقل يعني انتفاخ أقل.

3. شرب المزيد من الماء

استهلاك الكثير من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ، وشرب الماء يمكن أن يساعد في طرده.

4. حاول اتباع نظام غذائي منخفض التخمير

"الأكل المنخفض للتخمير" يمكن أن يساعد في تقليل أعراض فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة ، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

الأطعمة عالية التخمير ، مثل المُحليات الصناعية والفاصوليا والقرنبيط والبروكلي، تنتج الغازات ، لذا فإن تقليلها قد يساعد.

ومع ذلك ، يجدر بنا أن نتذكر أن الفاصوليا والقرنبيط والبروكلي لها الكثير من الفوائد الصحية الأخرى ، بما في ذلك توفير الألياف التي تعتبر مهمة لصحة الأمعاء ، لذلك لا يجب أن تتوقف عن تناولها إذا لم تكن مضطرًا لذلك.

كقاعدة عامة ، الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات والبروتينات تؤدي إلى تقليل الانتفاخ