خبيرة تغذية: لمن تخطى الـ40 ابتعد عن الكربوهيدرات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

مع تقدم العمر تبطئ عملية التمثيل الغذائي عند بعض الأشخاص، وتشير بعض التقارير الحديثة إلى أن هناك بعض الأطعمة التي لا ينصح بتناولها بعد إتمام عمر الـ40 لتفادي الإصابة بالأمراض المختلفة.

وتشير التقارير إلى أن الطعام الذي نتناوله له تأثير على التمثيل الغذائي خاصة عندما يتعلق الأمر بوجبة الفطور، مشيراً إلى أن تناول وجبة مغذية ومتوازنة في بداية كل يوم يُعدّ طريقة رائعة للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي الخاص بك رغم تقدمك في العمر، وذلك بحسب ما نشرة موقع شي فايندس.

وحذرت خبيرة التغذية هيذر رايل، من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ولكنها منخفضة الدهون والبروتينات، مثل المعجنات المصنعة والكعك المحلى والحبوب المحلاة حيث تكمن مشكلة هذه الأنواع من الأطعمة على الفطور في أنها تتطلب القليل جداً من السعرات الحرارية للهضم، مقارنة بكمية السعرات الحرارية العالية التي تتناولها.

ونصحت المتحدثة هيذر رايل بضرورة بداية اليوم بوجبة إفطار متوزانة، تتوفر على البروتين والدهون والكربوهيدرات والتي تحتوي على الألياف خاصة بالنسبة للنساء فوق سن الأربعين، وذلك مثل البيض والخبز المحمص.