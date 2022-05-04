يتميز بخصائص مضادة للالتهاب.. اليكم فوائد “ماء الورد”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 07:17 مساءً - منذ 4 ساعات

غالباص ما تلجأ النساء للاستعانة بماء الورد منذ عقود للاستفادة منه للعديد من الاستعمالات، وعلى هذا يتفق العديد من الخبراء، على أهمية ماء الورد، الذي يعود إلى قرون عديدة، وينشأ من الحضارات الشرق أوسطية، ويستخرج استقطاراً من الورد الجوري، ويدخل في الأطعمة والعلاجات الطبية، ويتميز ماء الورد، بخصائص مضادة للالتهاب، تساعد في التخفيف من الإكزيما، وحب الشباب الوردي.

ويخفف ماء الورد من التهابات الحلق والحنجرة، ويقلص انتفاخ وتهيج البشرة، بسبب خصائصه المقاومة للبكتيريا، وكشفت إحدى الدراسات، فعاليته في محاربة أمراض العين، كالتهاب الملتحمة، ويحتوي ماء الورد على مضادات الأكسدة، فيحمي الخلايا من التلف، ويساعد في التئام الجراح، وشفاء الندبات والحروق.

ويحسن المزاج، نظراً لخصائصه المضادة للاكتئاب والقلق، وفق دراسة أجريت عام 2011، ووجدت أنه يعمل على تهدئة الجهاز العصبي لدى الفئران، كما كشفت دراسة عام 2008، أنه يساعد عملية الهضم، ويخفف كذلك من الصداع، من خلال الاستنشاق أو الكمادات، ويتميز بمميزاته المقاومة لعلامات التقدم في السن.