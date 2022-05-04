دراسة حديثة المشي السريع يؤخر الشيخوخة.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 07:17 مساءً - منذ 8 ساعات

آخر تحديث: 4 - مايو - 2022 12:05 مساءً

تعد الرياضة من اساسيات الحياة فهي تعطي للانسان طاقة متجددة دائماً، وعندما يعاني بعض الاشخاص من اوجاع في الجسم غالباً ما يحاول الاطباء اعتماد المشي والرياضة ببعض الاوقات علاج مناسب، ولكن من بين الاكتشافات الحديثة ان الرياضة تساعد على تأخير “الشيخوخة”.

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن المشي “الرياضي” من شأنه أن يؤخر عملية الشيخوخة، واعتمدت الدراسة على عينة كبيرة شملت بيانات وراثية لـ405981 بريطانيا للتوصل إلى هذا الاستنتاج.

وأشارت الدراسة إلى أن الممارسة المنتظمة للمشي السريع ستتيح لرجل يبلغ من العمر 56 عاما، أن يكون لديه شرايين رجل بعمر الأربعين، ويقدر العلماء مفهوم المشي السريع، بسرعة تبلغ حوالي 6 كلم في الساعة.

وأشار المقيمون على الدراسة إلى أن استخدام البيانات الجينية للمشاركين سمح بإظهار أن المشي السريع يؤدي إلى عمر بيولوجي أصغر.

من الناحية العملية، اقترح الباحثون اعتماد المشي الرياضي للوصول إلى العمل أو خلال التنقلات اليومية ففي العام 2019، أثبت الفريق البريطاني أن المشي السريع “لمدة عشر دقائق فقط في اليوم يزيد من متوسط ​​العمر المتوقع بما يصل إلى عشرين عاما مقارنة بمن يمشي بشكل طبيعي أو ببطء”.

ولفت الباحثون إلى أنه من المفضل اعتماد حياة رياضية منذ الصغر، لكنهم شددوا على أنه لا يفت الأوان أبدا للبدء بممارسة الرياضة والمشي السريع مهما تقدمنا في العمر.