7 فوائد صحية لتناول أسماك الرنجة

بيروت - نادين محمد - تعتبر أسماك الرنجة من المأكولات المفضلة للكثيرين، وتكمن فوائد الرنجة في أنها من الأسماك الزيتية المليئة بالعناصر الغذائية مثل أوميجا 3، إليك أهم الفوائد الغذائية لتناول الرنجة.

1- غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

تحتوي أسماك الرنجة الزيتية على الأحماض الدهنية أوميجا 3 والتي لها خصائص مضادة للالتهابات .

2-انخفاض مستويات الدهون الثلاثية

تعتبر أسماك الرنجة الزيتية مصدراً ممتازاً للأوميجا 3 التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فهي تحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

3-مضادات الأكسدة

تعد الرنجة من أكثر الأسماك الزيتية التي تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين e والسيلينيوم، وكلاهما يساعد على رفع جهاز المناعة وتقليل الأضرار التي تسببها الجذور الحرة لأنسجة الجسم.

لكل 184 جم فيليه، توفر الرنجة 96٪ و10٪ من للسيلينيوم وفيتامين E .



4- فيتامين د

من المعروف أن التعرض (الآمن) للشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د. ومع ذلك، هناك أيضاً بعض المصادر الغذائية الممتازة لفيتامين D3، والرنجة من بين أفضل هذه العناصر.

شريحة واحدة فقط من الرنجة توفر 307 وحدات دولية من فيتامين "د" لهذه الأسباب، يمكن أن تكون الرنجة اختياراً ممتازاً للطعام لأولئك الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين.

تشير الأبحاث إلى أن D3 قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية .

5- غنية بالبروتين

الرنجة غنية بالبروتين، وفيليه 184 جراماً عادياً يقدم 33 جراماً من البروتين كذلك توفر الرنجة جميع الأحماض الأمينية الأساسية بكميات كافية.

بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن الرنجة تحتوي فقط على حوالي 291 سعرة حرارية لكل شريحة، فهي منخفضة السعرات الحرارية نسبياً، وبالتالي فهي غذاء كثيف البروتين.

6- مستويات منخفضة من الزئبق

على الرغم من أن المأكولات البحرية كمجموعة غذائية مغذية للغاية، إلا أن بعض الأنواع الشائعة (مثل سمك أبو سيف) تحتوي على كميات كبيرة من الزئبق.

الزئبق معدن ثقيل سام يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الآثار الصحية الضارة في الجسم، وهو سام للأعضاء الرئيسية.

لحسن الحظ، هناك فائدة أخرى للرنجة وهي أنها تحتوي على كميات قليلة من الزئبق.

7- إنتاج أكسيد النيتريك الذي يخفض ضغط الدم

تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن الرنجة لها تأثير في زيادة إنتاج أكسيد النيتريك.

أظهر الرجال والنساء الذين اتبعوا حمية الرنجة زيادة في أكسيد النيتريك في الدم مقارنة بالرجال الذين اتبعوا حمية الدجاج. تميل التركيزات العالية من أكسيد النيتريك في الدم إلى خفض ضغط الدم.

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