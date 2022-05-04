10 أطعمة للحفاظ على صحة الكبد وحمايته من السموم

بيروت - نادين محمد -

يمكن أن تزيد الأطعمة السريعة والأطعمة المعلبة والسكرية واللحوم الحمراء من الحمل على الكبد، وتؤثر على وظائفه فقد يعيق أي اضطراب في الكبد وظائفه، ويؤثر على صحة الكبد. إليك أفضل الأطعمة لكبد صحي.



الثوم غني بالأليسين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأكسدة، والتي تحفز الكبد على تنشيط الإنزيمات التي يمكنها طرد المواد الضارة .

ذكرت دراسة نشرت في Advanced Biomedical Research أن 400 مجم من مسحوق الثوم يمكن أن يقلل من وزن الجسم وكتلة الدهون بين الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الكبد الدهني.

ولكبد صحي يمكن تناول فص ثوم نيئ في الصباح كل يوم وملعقة صغيرة من الثوم المفروم المعجون في الطعام المطبوخ يومياً.

للكركم تأثير أكبر على الكبد، فهو يساعد على حماية الكبد من أمراض الكبد وإصاباته عن طريق تقليل الالتهابات وتقليل الإجهاد التأكسدي، وتحسين التمثيل الغذائي للدهون وحساسية الإنسولين، يمكن مزج الكركم مع القهوة أو الحليب واستهلاكه للحصول على نتائج أفضل.

3. الجريب فروت

يعتبر الجريب فروت مصدراً غنياً لمضادات الأكسدة، وقد وجد أنه يعزز المناعة، يمكن تناول كوب إلى

كوب ونصف عصير جريب فروت معصور طازجاً وبدون إضافة سكر أو مُحليات صناعية يومياً.

4. جذر الشمندر

يحتوي جذر الشمندر على مضادات الأكسدة التي تسمى betalains والتي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات لتقليل الإجهاد التأكسدي، كوب من عصير الشمندر يومياً يساعد على التخلص من السموم وطردها.

5. البروكلي

يعتبر البروكلي مصدراً ممتازاً للأيزوثيوسيانات، وهي مركبات تحتوي على الكبريت، وأبرزها سلفورافان. تنظم الأيزوثيوسيانات التعبير عن الجينات التي تشارك في طرد المواد المسرطنة وتحسين التمثيل الغذائي. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات .

أكدت دراسة أجراها علماء في جامعة إلينوي أن تناول البروكلي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني .

ذكرت دراسة أخرى أن تناول البروكلي يمكن أن يساعد في حماية الكبد من سرطان الكبد .

الجرعة الموصى بها لكبد صحي هي تناول كوب 2-3 مرات في الأسبوع.

6. الجينسنج

يحتوي الجينسنج على مركبات تعرف باسم الجينسنوسيدات التي تحمي الكبد من السموم والتليف والإصابة بالكبد الدهني، جرعة الجنسنج لكبد صحي هي كوبان من شاي الجنسنج يومياً.

7. الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ووجد العلماء اليابانيون أن تناول الأفوكادو يمكن أن يمنع تلف الكبد، يمكن تناول 2-5 شرائح من الأفوكادو 2-3 مرات في الأسبوع.



8. الليمون

تعود التأثيرات الوقائية الكبدية لعصير الليمون إلى فيتامين (ج) ومحتواه من المعادن. ويساعد تناول عصير الليمون في تقليل إصابة الكبد وتقليل مستويات إنزيمات الكبد لحماية الكبد بشكل عام .

جرعة الليمون لكبد صحي هي حبة ليمون في اليوم.

9. زيت الزيتون

أكثر مشاكل الكبد شيوعاً هو مرض الكبد الدهني، وجد العلماء أن الأشخاص الذين يستهلكون زيت الزيتون أقل عرضة للإصابة بأمراض الكبد.

يساعد زيت الزيتون على خفض مستويات الكوليسترول السيئ ومستويات الدهون الثلاثية في الدم وزيادة حساسية الإنسولين وأكسدة الدهون. لذلك يمكنك استخدام زيت الزيتون في تحضير الطعام للحفاظ على صحة الكبد.

10. الكرنب الأحمر

يمكن أن يساعد الكرنب الأحمر في السلطات في حماية الكبد. أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن مستخلص الملفوف الأحمر قلل من إصابة الكبد بسبب الإجهاد التأكسدي، كوب من الكرنب مرة في اليوم، 2-3 مرات في الأسبوع.

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