للبنات تخسيس الوزن بعد العيد في 7 أيام  

بيروت - نادين محمد - تبحث البنات حالياً عن طرق التخسيس بعد العيد وهو ما يمكن التوصل اليه من خلال اتباع نظام الـ7 اكواب في 7 ايام. ويساعد هذا البرنامج على حرق الدهون التي تتجمع في اماكن الجسم المختلفة. كما انه يحفز عملية الهضم والمرور المعوي. لكن من المهم عدم تطبيقه لمدة طويلة لأن هذا يمكن ان يسبب النقص في بعض المغذيات الاساسية.

نظام 7 اكواب في 7 ايام للتخسيس



يمكن البنات تحقيق هدف التخسيس قبل الصيف من خلال تطبيق بعض البرامج الغذائية. ومنها برنامج الـ7 اكواب في 7 ايام. وهو سهل وسريع المفعول ويقوم على تناول كوب من احد انواع العصائر يومياً. وبالتزامن مع ذلك من الضروري اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً.

طريقة عمل عصير التخسيس

من اجل التخسيس بعد العيد، من المفيد الحرص على تناول عصير يحتوي على خلاصة عدد من الخضار والفواكه.

المكونات

حبة خيار

3 شرحات اناناس

عصير نصف حبة ليمون

باقة من الكرافس

كوب من اوراق البقدونس او الحبق

كوب كبير من الماء المعدني

الطريقة

1 يتم تقطيع حبة الخيار الى دوائر.

2 يفرم البقدونس والكرافس.

3 توضع المكونات في الخلاط مع الماء للحصول على مخفوق متجانس.

من أجل خسارة الوزن يجب تناول 7 اكواب من هذا المشروب لمدة 7 ايام في الصباح وقبل الفطور. ومن المهم ايضاً اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة الرياضة.

فوائد نظام الـ7 اكواب للتخسيس



ينطوي اتباع نظام الـ 7 اكواب للتخسيس بعد العيد للبنات على العديد من الفوائد الصحية.



الخيار



- يحتوي على نسبة مرتفعة جداً من الماء وعلى عدد قليل من السعرات الحرارية.

- يحتوي على الالياف ما يعني ان تناوله يساعد على الشعور بالشبع.

- يساعد على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة. كما انه يحتوي على البوليفينولات التي تعزز خسارة الوزن.

الاناناس



يحتوي على البروميلاين وهو المركب الذي يساعد على إزالة الدهون وعلى تعزيز الشعور بالشبع.

الكرفس



- يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف التي تساعد على الاحساس بالشبع وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- يساعد تناوله على ادرار الماء وبالتالي على ازالة السموم التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة.

البقدونس



- هو من الاطعمة التي تحفز ادرار البول وتعمل على تنظيف الجسم من المكونات الضارة.

- يساهم تناوله في تعزيز الشعور بالشبع.

الليمون



من المهم اضافته الى مشروب التخسيس بعد العيد لأنه يساعد على تسريع عملية تنظيف الجسم وتذويب الدهون الضارة التي تتجمع في مناطقه المختلفة.



تابعي أيضاً: