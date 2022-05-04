شكرا لقرائتكم خبر عن العيد فى الحر.. اعرف أهم النصائح للوقاية من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى احتفالات عيد الفطر المبارك في الطقس الحار نسبياً، وهذا يعني قضاء المزيد من الوقت في الخارج في الشمس، في هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للحفاظ على سلامتك أنت وعائلتك في العيد وطرق الوقاية من الجفاف، بحسب موقع bonsecours.

أهم النصائح للوقاية من الجفاف في عيد الفطرحافظ على رطوبتك..

تأكد من شرب الكثير من السوائل إذا كنت تشارك في نشاط يتسبب في زيادة التعرق ، فتأكد من إشرب الماء. تجنب المشروبات السكرية في الحرارة لتجنب الجفاف.

الراحة ..

في درجات الحرارة الشديدة، تأكد من حصولك على فترات راحة واستخدام مكيف الهواء.

تشمل علامات الإجهاد الحراري ، على سبيل المثال لا الحصر:

آلام في العضلات

تشنجات

دوخة

الصداع

إغماء

إذا كنت تعاني من هذه العلامات، فانتقل إلى منطقة أكثر برودة واستحم بماء بارد اطلب المساعدة الطبية إذا ساءت الأعراض أو استمرت أكثر من ساعة.

حافظ على بشرتك محمية..

ضع الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج من المنزل بمعامل حماية 30 على الأقل أو أعلى وارتد ملابس فضفاضة.

راقب طعامك..

الصيف أيضًا هو الوقت الذي تبلغ فيه حالات التسمم الغذائي ذروتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى ازدهار الجراثيم المنقولة بالغذاء للمساعدة في منع التسمم الغذائي.