شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على النساء؟ 5 نصائح تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على النساء الأكبر سنًا بعد انقطاع الطمث، في هذا التقرير نتعرف على لماذا توجد فروق في ضغط الدم بين الرجال والنساء؟، وكيفية تأثير ارتفاع ضغط الدم على النساء، بحسب موقع " healthxchange".

س: لماذا توجد فروق في ضغط الدم بين الرجال والنساء؟

أسباب الفروق بين الجنسين في ضغط الدم غير معروفة ولا تزال العديد من الدراسات تبحث، أظهرت بعض الدراسات أن النساء تميل إلى زيادة إنتاج مضخة القلب وانخفاض مقاومة الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل إصابة الأوعية الدموية.

س: ما الذي يسبب إصابة النساء كبار السن بارتفاع ضغط الدم؟

يمكن حماية النساء الأصغر سنًا في سن العشرينات إلى أوائل الأربعينيات من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية (مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية) بواسطة هرمون الاستروجين (هرمون الجنس الأنثوي). ومع ذلك، لم يتم إثبات ذلك بعد لأنه ليس من الواضح أن تغيرات ضغط الدم مرتبطة بمستويات الهرمونات الجنسية الذاتية.

يمكن أن يرتفع ضغط الدم لدى النساء عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث (حوالي سن الخمسين).

وبحلول سن 70 عامًا ، يُرجح أن يُصاب ما يقرب من 80 إلى 90 % من النساء بارتفاع ضغط الدم.

على غرار الرجال، قد تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بسبب:

-البدانة

-الخمول البدني

-نظام غذائي عالي الملح.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤدي حبوب منع الحمل إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى المرأة وبالتالي ، يجب فحص ضغط الدم لدى النساء اللواتي يتناولن "حبوب منع الحمل" بانتظام.

س: ما أبرز النصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدمالحفاظ على وزن صحى

يعتبر مؤشر كتلة الجسم (BMI) مقياسًا شائعًا لنسبة وزنك وطولك. إذا كان مؤشر كتلة جسمك بين 23 و 27.4 ، فأنت معرض لخطر متوسط ​​للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

تصبح مخاطرك عالية جدًا إذا كان مؤشر كتلة جسمك 27.5 وما فوق. قومى بتعديل ضغط الدم عن طريق الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و 22.9

(استخدم الصيغة التالية لحساب مؤشر كتلة الجسم: وزن الجسم (كجم) / [الارتفاع (م)])

قللى من تناول الصوديوم (الملح) يوميًا

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم في نظامك الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم. حافظى على تناول الصوديوم أقل من 2000 مجم يوميًا (حوالي ملعقة صغيرة من الملح). تجنبى إضافة الملح إلى طعامك لأن الصوديوم موجود بالفعل في معظم الأطعمة المصنعة. الصويا، أو صلصة الفلفل الحار ، الكاتشب ، مرق الحساء ، الفول السوداني المملح ، رقائق البطاطس ، لحم الخنزير المقدد ، لحم الخنزير والنقانق هي بعض الأمثلة على الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم.

غيّرى نظامك الغذائي

قللى من تناولك للطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة (مثل اللحوم الدهنية والحليب كامل الدسم وصفار البيض والأعضاء الداخلية والأطعمة المقلية).

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى تصلب الشرايين. زد من استهلاكك للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة (مثل خبز القمح الكامل والأرز البني).

زيادة نشاطك البدني

من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يتبعون أنماط حياة خاملة من زيادة الوزن أو السمنة، وهذا أحد العوامل التي تزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

حافظي على نشاط بدني عن طريق الانخراط في تمرين تحبه ، مثل المشي والركض وركوب الدراجات ، لمدة 150 دقيقة تقريبًا في الأسبوع.

راقبي ضغط الدم لديك

إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فيمكنك الحصول على ضبط ضغط دم رقمي لمراقبة ضغطك. ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض. وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان ضغطك تحت السيطرة هو فحصه بانتظام وتسجيل القراءات لأسفل على الرسم البياني.