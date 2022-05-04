شكرا لقرائتكم خبر عن متكترش فى الكحك والبسكويت .. نصائح لو عامل دايت عشان متتخنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعك ويسكويت وبيتيفور من أكثر أنواع الحلويات التى تؤثر على صحة الجسم وتزود الوزن بشكل كبير وفى مدة قصيرة، حيث تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات وغيرها، لذلك ينصح بالاعتدال فى تناول الكعك والبسكويت وخصوصا لمن يتبعون نظام الدايت .

وحسب ما ذكره موقع helthline فأن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لمن يتبعون نظام الدايت وهى:

1: ينصح بالحد من تناول الكعك والبسكويت وتناول كميات قليلة على مدار اليوم .

2:يجب الاهتمام بشرب المياه باستمرار حيث انها تعمل على تنظيف الجسم باستمرارا وتساعد على الشعور بالشبع.

3:من الممكن ان تستبدل الكعك بالأطعمة الأخرى مثل الترمس والفشار والمكسرات، حيث تحتوى هذه المسليات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وتعزز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة.

4: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه فى يومك فلا تهملهم بسبب الكعك والبسكويت ، فلا بد من تناول طبق السلطة فى وجباتك الغذائية.

5:احرص دائما على تناول طبق الشوربة فى وجباتك اليومية فهى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة.

6: يجب أن تمارس الرياضة بشكل يومي حتى لو ساعة فى اليوم فيساعدك ذلك على حماية الجسم من التخمة ومن الدهون المتراكمة به.