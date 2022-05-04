شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك مريض سكر نصائح لازم تعمليها فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو الاستجابة له ، وهو هرمون يسمح للجلوكوز في الدم بالدخول إلى خلايا الجسم واستخدامه كمصدر للطاقة.

وقد يعانى الأطفال من مرض السكر وهنا يجب أن يراعى الأبوين صحة طفلهم ونظامه الغذائى وخصوصا فى العيد بسبب الحلويات المنتشرة فيه مثل الكعك والبسكويت.

وحسب ما ذكره موقع mydr فأن هناك نصائح يجب ان تتبعها مع طفلك مريض السكر فى العيد:

1: لأطفال السكر حصص غذائية من السكريات والنشويات على مدار اليوم، فيجب أن تعرف النسبة التى تناسب حالة طفل.

2:لا تحرمى طفلك من حلويات العيد ولكن أحرصى على إعطائه كميات قليلة على مدار اليوم.

3: شجعى طفلك على تناول الخضروات والفواكه طوال اليوم فتحتوى الخضروات والفواكه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

4:شرب المياه مهم وضرورى اثناء اليوم، مع تشجيعه على شرب العصائر الطبيعية.

5:يجب ان تشجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية يوميا ، حتى لو كان المشى أو ركوب العجل من المهم أن يحرك جسمه ولا يستسلم للكسل .