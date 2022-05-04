شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأمراض الجلدية فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى موسم الصيف قد تتعرض البشرة لمشاكل عديدة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية والتعرق المفرط ، ويمكن أن تؤدي الأشعة القاسية والملوثات الضارة التي تسكن الهواء والتي تتفاقم بسبب التعرق الغزير إلى العديد من الأمراض الجلدية.

وحسب ما ذكره موقع manipalhospitals فأن أشهر الأمراض الجلدية التى يعانى منها الكثيرون فى فصل الصيف هى:

1:حب الشباب

يتعرق جسمك أكثر خلال الصيف للحفاظ على درجة حرارة الجسم منخفضة، هذا يحفز الغدة الدهنية على إنتاج المزيد من الزيت للحفاظ على رطوبة بشرتك، و يسد الزيت مسام الجلد ويؤدي إلى ظهور حب الشباب .

2: اسمرار البشرة

يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لأشعة الشمس إلى تسمير الجلد كآلية دفاع ضد الضوء القوي ومع ذلك ، فإن أحد الأشكال الشديدة لهذا هو حرق الشمس وهو أمر غير مريح للغاية يتضمن الحكة وتقشير الجلد والاحمرار.

3:عدوى الخميرة

لدينا أنواع خميرة سطحية تعيش على جلدنا طوال العام ومع ذلك ، خلال فصل الصيف ، يؤدي العرق الغزير إلى انتشار هذه الخميرة من اليدين إلى أجزاء الجسم الأخرى مما يتسبب في الإصابة بالعدوى المسماة

4:التهاب الجلد التماسي

قد تفضل التخييم أو التنزه في الهواء الطلق خلال فصل الصيف ولكن يمكن أن يسبب احمرار وحكة وتقشر الجلد وفي الحالات الشديدة يمكن أن يتشكل التورم والبثور.

5:الطفح الجلدي

الطقس الحار والرطب هو الوقت المناسب للإصابة بالطفح الحراري،والعرق الذي يحبس في الجلد يثني وتحت الجلد بسبب قنوات العرق المسدودة مما يؤدي إلى الطفح الجلدي الحراري تتطور على شكل نتوءات أو بثور صغيرة مثيرة للحكة.

6:الجروح والخدوش

على الرغم من أنها يمكن أن تحدث في أي وقت من العام ، إلا أنها أكثر شيوعًا خلال فصل الصيف حيث تكون في الهواء الطلق لفترات أطول خلال فصل الصيف.

7:التهاب الجريبات

لا تكن كسولاً بعد جلسة اللياقة غير ملابسك أو من الأفضل الاستحمام عند الانتهاء من التمرين خلاف ذلك ، قد يكون لديك عدوى بكتيرية تسمى التهاب الجريبات. وهي تنطوي على بثور أو نتوءات حمراء تظهر عادة على الكتفين والفخذين والأرداف قد يكون لديك بعض الإحساس بالحكة والحرقان في هذه المناطق الجلدية.