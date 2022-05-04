شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عناصر غذائية لا تنتهى صلاحيتها.. أبرزها الملح والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية قبل شراء المنتج مباشرة أمر يتبعه معظمنا، ولكن ستندهش من معرفة أن هناك منتجات غذائية لا تنتهي صلاحيتها أبدًا وهي آمنة للاستهلاك حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية الموضح على العبوة الخاصة بها، ولكن بعض الأطعمة ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية بالفعل، وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكنك تخزينها والاستمتاع بها دون القلق بشأن انتهاء صلاحيتها، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الملح هو مادة حافظة لا تنتهي صلاحيته، وهذا هو سبب استخدامه في حفظ الأطعمة مثل المخللات والصلصات والوجبات الخفيفة الجافة، ومع ذلك، قد تنتهت صلاحيته فقط عندما لا يتم تدعيم الملح باليود أو أي مواد مضافة أخرى، والتي قد تميل إلى تغيير الخصائص الطبيعية للملح.

الملح

العسل

يُعرف العسل بلا شك بالذهب السائل لأنه مليء بالعناصر الغذائية ولا تنتهي صلاحيته أبدًا، إنه أحد تلك الأطعمة التي يمكنك الاستمتاع بها في أي وقت دون القلق بشأن انتهاء صلاحيته، ويُعتقد أن هذا البديل للسكر يمكن أن يستمر لقرون وعقود ولا يزال طعمه هو نفسه، فقط إذا تم تعبئته وليس مغشوشًا أو معالجته بمواد كيميائية.

ويحدث هذا في المقام الأول لأن العسل يحتوي على نسبة أقل من الماء ونمو الميكروبات يحتاج إلى الماء للتكاثر، وهذا هو سبب انتهاء صلاحية المنتجات الطازجة أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في غضون أيام قليلة.

القهوة

يمكن استهلاك القهوة أيضًا حتى بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، وذلك لأن القهوة سريعة التحضير يتم تحضيرها عن طريق التجفيف باستخدام الهواء الساخن لتحويلها إلى مسحوق ناعم، وتتضمن عملية تجفيف القهوة سريعة التحضير عدم وجود رطوبة أو ماء، مما يقلل من فرصة التلف.

صلصة الصويا

تضيف هذه الصلصة المخمرة الروح إلى كل نكهة، لكنك ستندهش عندما تعرف أن هذه الصلصة المخمرة يمكن أن تدوم طويلاً، ولكن فقط إذا لم تكن مدعمة بالإضافات والمواد الحافظة، ويمكن أيضًا أن تدوم زجاجة صلصة الصويا غير المفتوحة حتى عقود، كما أن وجود الملح يزيد من مدة صلاحيتها.