شكرا لقرائتكم خبر عن الرنجة متنفعش من غير البصل الأخضر.. اعرف فوائده فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى البصل الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناص الغذائية المهمة لصحة الجسم، ومنها الكالسيوم ،المغنسيوم، الحديد، بروتين، فيتامين سى ، فيتامين ك،حمض الفوليك، ويحرص المصريون على تناوله بجانب الأطعمة المملحة مثل الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر المبارك، وفى السطور القادمة سنقدم لك فوائده الصحية العديدة ومنها الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى ودعم جهاز المناعة والوقاية من أمراض القلب، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

فوائد البصل الأخضر:

1: البصل الأخضر من أفضل أنواع الخضروات التى تستخدم فى أنقاص لوزن هو أحد أنواع حيث يحتوى على نسبة عالية من الخصائص التى تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم.

2: يحتوى البصل الأخضر على كمية كبيرة من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والتخلص من الفيروسات والجراثيم فى الجسم.

3:يحتوى البصل الاخضر على بعض الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض السرطانية المختلفة.

4:يحافظ على صحة القلب ويحمى الجسم من خطر الاصابة بتجلط الدم ومشاكل القلب، لذلك ينصح بتناوله دائما وخصوصا لمرضى القلب.

5:يحتوى البصل الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والاضطرابات التى يتعرض لها.

6: يعمل على تعزيز صحة العين والرؤية وذلك لاحتوائه على الكاروتينات، كاللوتين والزياكسانثين وفيتامين A، والتي تلعب جميعها دوراً مهماً لصحة العين.

7:يحتوى البصل الأخضر على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الكسر والهشاشة.

8:ينصح بتناول البصل الاخضر دائما لأنه يعمل على تعزيز صحة الجسم وضبط مستوى السكر فى الدم.

احذر الآثار السلبية للبصل:

تناول البصل يسبب في الشعور بالغازات ، فهو يحتوى على الفركتوز ، وهو سكر موجود بشكل طبيعي في العديد من الفواكه وبعض الخضروات، وعندما تكسر البكتيريا في الأمعاء الفركتوز ، ينتج عنها غازات .

بصرف النظر عن الغازات والانزعاج المعوي ، قد تعاني من حروق المعدة المعروفة أيضًا باسم ارتداد الحمض ، وقد يتسبب البصل في إصابة العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES) التي تقع في نهاية المريء وتفصلها عن المعدة .