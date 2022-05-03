شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط كحك وبسكوت.. مسليات صحية يمكن تناولها فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكحك والبسكويت من الحلويات الشهيرة فى عيد الفطر والتى ينتظرها الكثيرون كل عام ولكن تحتوى هذه الحلويات على نسبة عالية من السكريات والدهون التى تعمل على زيادة الوزن كما إنها تؤثر على صحة الجسم وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة.

وحسب ما ذكره موقع helthline فأن هناك بعض المسليات الصحية التى ينصح بتناولها فى العيد بدلا من الكعك والبسكويت وخصوصا لمن يعانون من السمنة وهى:

1:الفشار

يعتبر الفشار من أشهر أنواع المسليات التى يفضلها الكثيرون ، فضلا عن ذلك يحتوى على خصائص مهمة وغذية للجسم ولا يعمل على زيادة الوزن.

2: المكسرات

جوز وكاجو وبندق ولوز، جميعها من أنواع المكسرات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض ، كما انها تحتوى على دهون صحية .

3:الترمس

يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وتحد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات، كما انه يتميز بمذاقه الطيب.

4:اللب الأبيض

يحتوى على بروتين وألياف تساعد على الشعور بالشبع لذلك فهو من المسليات المناسبة لمن يعانون من السمنة.

5:الحمص

يحتوى على دهون صحية وبروتين وألياف تساعد على تغذية الجسم وتقوية العضلات والمفاصل.