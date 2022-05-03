طعام لا غنى عنه لصحة الكبد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

يعد الاهتمام بصحة الكبد أمرا ضروريا للغاية، لذلك ينصح الأطباء بضرورة تناول بعض الأطعمة المفيدة، من أجل الحفاظ على صحة الكبد.

ووصفت خبيرة التغذية نوريا ديانوفا، الجبن القريش بأنه من أكثر الأطعمة المفيدة في النظام الغذائي وخاصة للكبد، إذ يحسن عملية التمثيل الغذائي لخلايا الكبد مما يساعد على تقليل كمية الدهون.

وأشارت نوريا ديانوفا في مقابلتها مع راديو سبوتنيك، إلى أن الحمض الأميني ميثونين الموجود في الجبن القريش “يتعامل مع أي مرض في الكبد ويساعد على تقليل كمية الدهون فيه”.

وأوضحت خبيرة التغذية أن “الحد الأدنى من الجبن القريش الذي ينبغي تضمينه في النظام الغذائي للشخص العادي هو 50 غراما يوميا”، مضيفة أن الجبن القريش مناسب لأي وجبة.

بدورها أوصت المختصة في الغدد الصماء (زوكرا بافلوفا) بتناول الجبن القريش مع الكربوهيدرات البطيئة مثل الخضار وخبز الحبوب، وتجنب إضافة المربى أو العسل.

كما نصحت بإعطاء الأفضلية للمنتج الذي يحتوي على نسبة دهون تتراوح بين 5 و9%، وعدم تناول الأطباق المعدة بالجبن (مثل كعك الجبن) مع الشاي أو القهوة.

وحذرت المختصة من أن “المشكلة هي أن هذه المشروبات تدمر الكالسيوم والحديد وفيتامينات المجموعة (أ) و (ب) الموجودة في الجبن”.