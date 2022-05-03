شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تستعيد صحتك ونشاطك بعد رمضان بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد رمضان يعانى الكثيرون من الأرق وقلة النشاط وذلك بسبب اضطرابات النوم والوقت لذلك يسعى الكثيرون لتجديد النشاط والطاقة مرة أخرى ، وهنا يقدم الخليج 365 نصائح لاستعادة طاقتك وصحتك وفقا لما ذكره موقع risingsunphysicaltherapy

1: ممارسة رياضة جديدة

يجب أن تمارس الرياضة باستمرار وبشكل يومى ومن الممكن التغيير والتجديد وممارسة رياضة إضافية لرياضتك المفضلة مثل ركوب الدراجة أو الجرى او كرة القدم، والاهتمام بممارسة الرياضات الجماعية .

2:الوقوف

بعد رمضان نعود لحياتنا الطبيعية ومواعيد العمل الطبيعية وتكون أغلب الوظائف على المكتب والجلوس طول اليوم وقد يزيد ذلك من الكسل ووقلة النشاط ، لذلك يجب عليك الوقوف من وقت للثانى أثناء ساعات العمل، يمكن أن يساعد الوقوف في منع مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك زيادة الوزن غير المرغوب فيها، ويمكنه أيضًا تنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبات ، وتخفيف آلام الظهر ، ورفع الحالة المزاجية ومستوى الطاقة ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3: اليوجا

لا يقتصر النشاط البدني دائمًا على الجري والمشى فقد ولكن تقدم اليوجا فوائد عميقة للجسم والعقل من خلال التخلص من التوتر ، وتمديد العضلات ، وزيادة نطاق حركتك ، ومساعدتك على التحكم في التنفس.

4: ركوب العجل

ركوب الدراجات يمد الجسم بالنشاط والطاقة ، كما انه يساعد على تقوية العضلات والمفاصل.