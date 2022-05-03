"افرح انشط نام".. أفكار لتحسين صحتك النفسية فى العيد

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القاهرة - سامية سيد - هناك طرق عديدة يمكنك فعلها لتحسين صحتك النفسية والاستمتاع بالعيد سواء كنت سوف تقضيه في المنزل أم سوف تذهب في نزهة، في هذا التقرير نتعرف على أفكار لتحسين صحتك النفسية فى العيد، بحسب موقع " bcmhsus".

أفكار لتحسين صحتك النفسية فى العيد

يمكن أن تساعدك هذه النصائح على تحسين مزاجك، وأن تصبح أكثر مرونة ، وتستمتع بالعيد أكثر

1. اجعل التواصل الاجتماعي- وخاصة وجهاً لوجه - أولوية

للمكالمات الهاتفية والشبكات الاجتماعية مكانها الخاص، ولكن التعامل مع الآخرين وجهاً لوجه تساعد على تحسين الحالة المزاجية والتغلب على التوتر.

2. ابق نشيطا

الحفاظ على النشاط البدنى مفيد للدماغ كما هو مفيد للجسم. يمكن أن يكون للتمرين أو النشاط المنتظم تأثير كبير على صحتك العقلية والعاطفية ، ويخفف التوتر ويحسن الذاكرة ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

3. استمع لحواسك

هل الاستماع إلى أغنية تبعث على السعادة يجعلك تشعر بالهدوء؟ هل يساعدك الضغط على كرة الإجهاد على الشعور بالتركيز؟ ماذا عن التنزه في الطبيعة والاستمتاع بمشاهد الأشجار وأصواتها؟ يستجيب كل شخص للمدخلات الحسية بشكل مختلف قليلاً، لذا جرب للعثور على الأفضل بالنسبة لك

5. الاسترخاء

يمكن أن تساعد اليوجا واليقظة والتأمل والتنفس العميق في تقليل المستويات العامة للتوتر.

7. اتباع نظام غذائي صحي للدماغ لدعم الصحة العقلية

تشمل الأطعمة التي يمكن أن تدعم مزاجك الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3 والمكسرات (الجوز واللوز والكاجو والفول السوداني) والأفوكادو والفاصوليا والخضروات الورقية (السبانخ واللفت وبراعم بروكسل) والفواكه الطازجة مثل العنب.

8. لا تبخل على نفسك بالنوم

تتمثل إحدى طرق الحصول على نوم أفضل في أخذ استراحة من تحفيز الشاشات - التلفزيون أو الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر - في ساعتين قبل موعد النوم.