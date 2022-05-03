إليكم الأسباب التي تجعل من السلمون أكثر أنواع السمك فائدة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 3 - مايو - 2022 3:59 مساءً

يعد السلمون أكثر أنواع السمك فائدة ولذّةً، ويمكن تناوله في أي وقت من السنة.

وهو مخزّن بالعناصر الغذائية الضرورية من أجل صحة أفضل كالأحماض الدهنية والفيتامينات والبروتين وغيرها.

واليكم الأسباب التي تجعل من السلمون أفضل أنواع السمك.

الحصول على كمية كبيرة من فيتامين B12

هل شعرت يومًا بأنك متعب ومرهق، فنصحك أحد الاشخاص بتناول مكملات فيتامين B12؟ مردّ ذلك الى أن فيتامين B12 هو عنصر غذائي أساسي للحفاظ على جهاز صحي من الأعصاب وخلايا الدم في الجسم.

وعندما نواجه نقصًا بهذا الفيتامين، فاننا قد نختبر ضعفًا، وخسارة في الوزن، وحتى الاكتئاب.

وبما أن جسمنا لا يستطيع انتاج B 12، علينا أن نحصل عليه من الطعام او المكملات. والخبر الجيد أن سمك السلمون مخزّن بالفيتامين B12.

تحسين صحة القلب

تعدّ الأحماض الدهنية اوميغا ٣ نافعةً جدا للحفاظ على قلب صحي. ويمكنك ان تجد الأوميغا ٣ في أطعمة كبذور اليقطين، والشيا، وبعض المكسرات كالجوز، وفي السلمون.

فالسلمون هو أحد المصادر الغنية للأوميغا ٣.

ووفق الخبراء، يساعد الأوميغا ٣ القلب من خلال تخفيف مستويات الدهون الثلاثية، وزيادة مستويات الكولسترول الجيد، ما يخفف احتمال الإصابة بأمراض القلب.

تخفيض نسبة الالتهابات

تؤدي الالتهابات المزمنة في الجسم الى عدد من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب، والسكري، والألم المزمن. ولحسن الحظ، أُثبت أنّ الاحماض الدهنية الموجودة في سمك السلمون مرتبطة بتخفيف الالتهابات.

تحسين صحة الدماغ

يمكن للأسماك الدهنية كالسلمون تحسين صحة الدماغ، وحتى ابطاء التراجع الادراكي الذي يحدث نتيجة التقدم في السن.

في هذا السياق، وجدت احدى الدراسات أن العناصر الغذائية الموجودة في الأسماك( من بينها السلمون)، كالفيتامين D، والفيتامين B، والمغنيسيوم والسيلينيوم قد يكون لها تأثير ايجابي على الوظيقة الادراكية.

ومن بين المشاركين في الدراسة الذين كانوا فوق سن الـ ٦٥ سنة، فإن أولئك الذين تناولوا السمك أكثر من مرة في الأسبوع، لاحظوا تحسنًا أفضل في الدماغ من أولئك الذين استهلكوا أقل من حصة سمك في الأسبوع.

التزوّد بكمية جيدة من مضادات الأكسدة

تأخذ سمكة السلمون لونها الوردي/البرتقالي من مركب كيميائي يسمى أستازانتين. ولهذا المركب خصائص مضادة للأكسدة تزوّد الجسم بالمنافع الصحية.

كذلك، وجدت بعض الأبحاث أنّ لمركّب الأستازانتين خصائص مضادة للالتهابات، بالاضافة الى تأثير ايجابي في تخفيف خطر الإصابة ببعض انواع السرطان والسكري.

ويعرف السلمون، بشكل خاص، باحتوائه على كمية عالية من الأستازانتين.