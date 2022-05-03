كيف يساهم الزعتر الأخضر بتخفيف حدّة السعال؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:09 مساءً - الزعتر هو من الأعشاب التي تستخدم في مجالات مختلفة، فقد يتناولها البعض كنوع من الشاي، ويستعملها آخرون كنوع من التوابل في تحضير الأطباق.

والزعتر هو عشبة صغيرة، خضراء من عائلة النعناع، ذات طعم لاذع، تتفتّح أزهارها في بداية الصيف بلون وردي أو بنفسجي.

ويُعتبر مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من السعال، فهو يزيل الالتهاب والجراثيم الموجودة في الحلق؛ بفضل احتوائه على مادة الكارفاكرول. كما وجد أن مادة الثيمول الموجودة في مستخلصات الزعتر تؤثر على المستقبلات الموجودة في كل من اللسان، الفم، الحلق وممر الأنف، مما قد يؤدي إلى تثبيط السعال، من حيث عدد مرات السعال وحدّته، والرغبة في السعال بشكل عام.

علاج التهاب الشعب الهوائية

تتسبّب التقلّبات الجوية، التي تسبق بداية كل فصل، في الكثير من المشاكل الصحية، من أهمها: الكحة، والسعال، ومشاكل الجهاز التنفسى بشكل عام، والشعب الهوائية بشكل خاص.

أثبتت الدراسات أن استعمال خلاصة أوراق الزعتر مع أوراق اللبلاب، من الممكن أن يخفف من السعال ومن أعراض التهاب القصبات الحاد، كما يعمل الزعتر على تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الجراثيم؛ لاحتوائه على نسب عالية من الكارفاكرول، مما قد يساعدك ويعطيك بعض الراحة في حالة وجود الزكام، السعال، أو التهاب الحلق.

يساعد الزعتر على علاج التهاب الشعب الهوائية، ويعتبر زيت الزعتر المستخلص من أوراق النبات وصفة طبيعية تساعد على علاج أعراض التهاب الشعب الهوائية، مثل السعال، الحمّى، والبلغم؛ لاحتوائه على مادة الكارفاكرول، وهي مادة مسكّنة ومطهرّة وطاردة للبلغم، كما أن الزعتر مصدر غني بالفيتامينات المهمة للجسم، خصوصاً فيتاميني أ A و سي C، مما يجعله من أفضل وسائل مقاومة البرد.

تخفيف حدّة نزلات البرد

يستخدم الزعتر بعد غليه، حيث يضاف ملعقة من أوراق الزعتر المجففة أو الخضراء لكوب من الماء ويُغلى لمدة خمس دقائق، ويمكن تناوله من مرتين إلى 3 مرات يومياً؛ للتخلص من الكحّة أو السعال. كما يفضل أن تتم تحلية مشروب الزعتر باستخدام ملعقة من عسل النحل، وينصح به مساءً؛ لتهدئة الكحّة أثناء النوم.

والزعتر هو أحد أهم الأعشاب الصحية التي يمكن أن تستخدم لعلاج العديد من المشاكل الصحية، ويعتبر من التوابل الشهيرة والممتازة للصحة والجسم، وهو من الإضافات المهمة والرائعة التي يمكن أن تُضاف للطعام والمأكولات المختلفة.

يساعد مشروب الزعتر الأخضر على التخلص من السعال والكحّة، حيث يحتوي على مضادات حيوية تزيل الالتهابات بشكل طبيعي.

ويعمل على معالجة أمراض الجهاز التنفسي عند الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا، ويُسهم أيضاً في التخلص من البلغم.

علاج حب الشباب

للزعتر الأخضر استخدامات كثيرة وعديدة، فهو يدخل في الكثير من الصناعات الطبية والدوائية، وهو يساعد على علاج الكثير من المشاكل الصحية.

من أبرز فوائده أنه يساعد على علاج حب الشباب؛ بفضل احتوائه على خصائص مضادّة للبكتيريا، فضلاً عن فوائد الزعتر في علاج ارتفاع ضغط الدم أيضاً.

تقليل نسبة الكوليسترول

يُسهم الزعتر الأخضر في تقليل نسب الكوليسترول في الدم. ويعمل الزعتر الأخضر على تعزيز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات، كفيتامين سي C، وفيتامين A، كما يحتوي أيضاً على نسبة جيدة من الحديد والنحاس والمنغنيز.