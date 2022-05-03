8 فوائد صحية لتناول عصير الصبار

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لعصير الصبار، فهو يحتوي على الأحماض الأمينية والمعادن والفيتامينات، وقد يؤدي تناول هذا العصير إلى تحسين صحة الجلد بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاكه يوفر مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى.

1. قد يعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الصبار يعمل كملين طبيعي يساعد في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي. كما وجد أنه يهدئ القرحة المزمنة .

يعمل الصبار كمطهر الجهاز الهضمي، ويساعد في علاج القولون العصبي، ويحفز أيضاً إنتاج الصفراء، وهذا يعزز صحة الكبد .

يمكنك أيضاً استخدام الصبار لتطهير القولون عن طريق حقنه في القولون بالماء. ومع ذلك، يجب أن تتم هذه العملية فقط تحت إشراف طبي.

2. قد يقلل من الالتهابات

قد تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لعصير الصبار في علاج مرض التهاب الأمعاء وتقليل التهاب الجلد، ويمكن أيضاً استخدام الصبار في علاج الألم المصاحب لهشاشة العظام ومع ذلك، هناك حاجة لدراسات طويلة الأجل لوصف عصير الصبار كعلاج لهشاشة العظام.

3. قد يعزز صحة القلب

أظهر عصير الصبار أيضاً أنه يخفض مستويات الكوليسترول، ويعمل على توسيع عصير الصبار أيضاً الشعيرات الدموية ويعزز جدران الشرايين.

4. قد يزيل سموم الجسم

يُظهر عصير الصبار أيضاً نشاطاً كبدياً. قد يؤدي ذلك إلى تحسين إزالة السموم، حيث إن الكبد هو أحد الأعضاء المهمة المشاركة في هذه العملية .

قد تساعد الخصائص الملينة لعصير الصبار على التخلص من السموم المبتلعة بعيداً عن الجهاز الهضمي.

تشير دراسة أخرى على الفئران إلى أن العصير يمكن أن يكون له تأثير وقائي على الكبد أثناء مرض السكري.

5. يساعد في تخسيس الوزن

لعصير الصبار آثار مفيدة على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يعانون من مقدمات السكري ومرض السكري.

6. يدعم جهاز المناعة

تناول عصير الصبار يمكن أن يحفز المناعة ويتحكم في مستويات السكر في الدم؛ حيث تشير الأبحاث الأولية إلى أن تناول عصير الصبار قد يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم.

7. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يمنع الصبار نمو الخلايا السرطانية. كما يمكن أن يزيد من فعالية أدوية السرطان، مثل سيسبلاتين.

يحتوي عصير الصبار على مركبات مثل الألوين والليكتين، التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

8. قد يعزز صحة الشعر

الخصائص المضادة للالتهابات لعصير الصبار قد تهدئ وترطب فروة الرأس. قد يعالج العصير أيضاً حكة فروة الرأس. ومع ذلك، فإن البحث محدود في هذا المجال.

قد تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في الصبار في علاج قشرة الرأس.

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