شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق المشروبات الغازية.. تعرف على البدائل الطبيعية والصحية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشروبات الغازية تعد من المشروبات المفضلة لدي الكثيرون، فلا يحلوا الطعام بدون تناولك لها ، وهذا الاعتقاد بالطبع خاطيء، ويتسبب في إصابتك بالعديد من المشاكل الصحية، وأبرزها العسر الهضمي، والانتفاخ، ولذا ينصح بعدم تناولك لها لتجنب مضاعفاتها الصحية.

كما أن المشروبات الغازية تحتوي علي نسبة عالية من السعرات الحرارية، وأيضا غنية بالسكريات، ولذا فهي تعد من المشروبات التي تتسبب في الإصابة بزيادة الوزن، وأيضا الإصابة بارتفاع نسبة السكرفي الدم، والتعرض للعديد من المشاكل الصحية الأخر، ولذا قدم التقرير العديد من المشروبات البديلة للمشروبات الغازية ومنها، الماء التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الرائعة، والتي تساهم بشكل كبير في تنظيف الجسم من السموم، وتحقيق العديد من التوازن الصحي، وتقليل فرص الإصابة بالجفاف.

ونصح التقرير، بتناول عصائر الفواكه الطازجة بديلا للمشروبات الغازية، فهي تحافظ علي تحقيق التوازن في الجسم، والحد من تعرضه لأي خلل أو التعرض لسوء هضم، وتقوية الجهاز المناعي بسبب ما تحتوية الفواكه من عناصرغذائية رائعة ومهمة للجسم.