شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تناول كعك وحلوى العيد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث فى نشرة طبية صادرة عن المركز طرق التناول الصحى السليم لكعك وحلوى العيد، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك وتناول كعك العيد باعتباره أحد مظاهر الاحتفال بعيد الفطر. وقدم أستاذ التغذية بالمركز القومى عددا من النصائح والإرشادات أثناء تناول كعك العيد نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالى:

تناول كعكتين فى اليوم على فترات متباعدة

أو تناول كعكة وقطعة من الغريبة أو البيتى فور لمنع تراكم الدهون

الإفراط يؤدى إلى اضطرابات هضمية وزيادة الوزن

للأطفال:

يفضل تقديم البسكويت للأطفال (قطعتين فقط)

معدة الصغار أكثر حساسية لتقبل مكونات كعك العيد ما يسبب مشاكل





لمرضى السكر:- ممنوعون من تناول الكعك والسكريات بكميات كبيرة

- (1-2 قطعة طول اليوم على فترات متباعدة) وبشرط نسبة السكر مضبوطة

- تناول حلوى لا تحتوى على نسب كبيرة من السكر مثل البسكويت

- يجب على كبار السن عدم تناول كمية كبيرة من كعك العيد