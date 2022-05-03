شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش أفورة التنظيف بالعيد.. احذر التسمم بسبب الإفراط فى استخدام المنظفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المنظف هو عامل تنظيف يستخدم في أغراض الغسيل، على شكل لوح أو سائل أو مسحوق، وللمنظفات عدة استخدامات في الأغراض المنزلية والصناعية، وعلى الرغم من أن المنظفات معروفة بكونها عوامل تطهير أفضل، إلا أن المنظفات تسبب أيضًا العديد من المخاطر الصحية لمن يستخدمونها.

تسمم المنظفات

وفقا لموقع " thehealthsite" تحتوي المنظفات على أحماض أو قلويات أو فوسفات قوية، وهناك نوعان من المنظفات، وهما المنظفات الكاتيونية والأنيونية، تُستخدم المنظفات الكاتيونية كمطهرات في المستشفيات (مادة تنظيف على أيدي الجراح) وتستخدم المنظفات الأنيونية كمطهرات (لتنظيف السجاد نظرًا لاحتوائها على الفينول).

عندما يستنشق شخص ما هذه المنظفات الكاتيونية أو الأنيونية أو يبتلعها عن غير قصد أو عن غير قصد، و من هنا يحدث التسمم.

بعض أعراض تسمم المنظفات هي:

تهيج الجلد

نخر في الجلد أو الأنسجة

مشكلة في التنفس

تورم الحلق

ضغط دم منخفض

فقدان البصر

حرقان في العين والأنف والشفتين والأذنين واللسان

التقيؤ

وجع بطن

دم في البراز





المنظفات الكثيرة وتهيج الجلد

تحتوي العديد من المنظفات على مبيضات ضوئية مثل مبيض الكلور أو هيبوكلوريت الصوديوم التي تستخدم لتحويل الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية إلى ضوء مرئي ؛ سيساعد ذلك في جعل الملابس تبدو بيضاء.

يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي عند ملامسته للجلد وهو أيضًا مهيج للعين والرئة.

تحتوي المنظفات على عطور صناعية معينة مصنوعة من منتجات بترولية تعطي رائحة للملابس بعد غسلها، هذه العطور تسبب الحساسية ومزعجة للغاية للرئتين وتتسبب في مخاطر صحية خطيرة للأشخاص الذين يعانون من الربو أو مشاكل القلب المزمنة.