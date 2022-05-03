شكرا لقرائتكم خبر عن شركة موديرنا تطرح جرعة معززة جديدة من لقاح كورونا ضد أوميكرون بحلول الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن شركة موديرنا ستطرح الجرعة المعززة من لقاح كورونا ضد متحور اوميكرون Omicron هذا الخريف، حيث ارتفعت حالات كورونا الأمريكية بنسبة 51% خلال الأسبوعين الماضيين، مع أكثر من 56 ألف حالة يوميًا.

قال بول بيرتون كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا، إن اللقاح "الأكثر تفوقًا" سيكون متاحا في الخريف، حيث تعمل جميع اللقاحات حاليًا على سلالة ووهان، بسبب مخاوف من ظهور نوع آخر قريبًا.

وأضاف، يتم الآن طرح الجرعات الرابعة على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا في الولايات المتحدة، ولكن الإقبال على اللقاحات كان بطيئًا.

يثير المزيد من كبار العلماء مخاوفهم، قائلين إنه قد لا تكون هناك حاجة لجرعات معززة أخرى في الوقت الحالي.

قال كبير المسئولين الطبيين إن شركة موديرنا ستكون جاهزة لطرح لقاح معزز خاص بفيروس كورونا ضد متحور اوميكرون Omicronهذا الخريف حيث ارتفعت حالات كورونا الأمريكية بنسبة 51% خلال الأسبوعين الماضيين.

كشف الدكتور بول بيرتون، إن الشركة الرائدة في تصنيع اللقاحات، تختبر الآن اللقاح المصمم ضد متحور اوميكرون Omicron، حيث إنه من المحتمل أن يكون " أكثر تفوقًا " من اللقاح الحالي مع كميات كبيرة من المقرر أن تكون متاحة في أقرب وقت في سبتمبر.

وقالت الصحيفة، تعتمد جميع لقاحات كورونا حاليًا على فيروس ووهان الأصلي، وسط تردد بين الشركات المصنعة لقضاء أشهر في صنع لقاح جديد في حالة ظهور نوع آخر، في حالة الموافقة، موضحة إنه سيكون لقاح موديرنا هو أول لقاح يستهدف متغير اوميكرون Omicron، لكن المزيد من العلماء أثاروا مخاوفهم بشأن ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لجرعات إضافية، قائلين إنها تؤدي فقط إلى "زيادة مؤقتة" في الحماية.

قالت الدكتورة سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إنه "لا يوجد أي دليل جيد" على أن جرعة رابعة ستكون مفيدة.

وأكدت الصحيفة، إنه يتم بالفعل طرح التعزيزات الثانية لجميع الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ومن المتوقع أن يتم إطلاق المزيد من لقاحات كورونا هذا الخريف، كما هو الحال مع الأنفلونزا، حيث تتجه البلاد إلى شتاءها الثالث من وباء كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالات كورونا في الولايات المتحدة في الارتفاع إلى 56 ألف حالة يوميًا في المتوسط، مع ما مجموعه 43 ولاية تشهد الآن ارتفاعًا في الإصابات، تعاني كل من فيرمونت ورود آيلاند ونيويورك من أكبر حالات تفشي المرض.

رفعت نيويورك مستوى التأهب إلى "متوسط"، بعد أن تجاوز معدل الإصابة أكثر من 200 حالة لكل 100.000 شخص في جميع أحياءها الخمسة، لن يتم فرض قيود جديدة في هذه المرحلة، ولكن إذا تم رفعها إلى مستوى "مرتفع"، فإن رؤساء الصحة العامة يقولون إنهم سينظرون مرة أخرى في طلب ارتداء الأقنعة في جميع الأماكن الداخلية.

لكن حالات الدخول إلى وحدات العناية المركزة ظلت عند نصف المستويات الصيف الماضي مع وجود حوالي 2000 مريض في الأجنحة حاليًا. للمقارنة، لم يقل عددهم في العام الماضي عن 4000.

خبر الدكتور بيرتون أن الشركة المصنعة للقاح - التي تقف وراء واحدة من 3 لقاحات تستخدم في الولايات، ستحصل على اللقاحات الخاصة ضد أوميكرون هذا الخريف.

قال الدكتور بيرتون، نحن على ثقة من أنه بحلول خريف هذا العام، يجب أن يكون لدينا كميات كبيرة من هذا اللقاح المعزز الجديد الذي سيحمي من أوميكرون والمتغيرات الأخرى، ويحمي حقًا الأمريكيين والناس في جميع أنحاء العالم مع اقترابنا من خريف عام 2022، كما قدمت موديرنا طلبًا للموافقة على لقاحها بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، إذا حصل هذا على الضوء الأخضر، فستجعل الولايات المتحدة أول دولة في العالم تقوم بتلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.