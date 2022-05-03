شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك من أطفالك.. مخاطر الألعاب النارية فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الأعياد و الإجازات أوقاتًا ممتعة مع ذكريات رائعة، ولكن تأكد من أن الجميع اطفالك يلعبون بالعاب امنة خلال العيد، وخاصة مع الاعتياد على استخدام الالعاب النارية فى العيد.

وفقا لموقع " kidshealth "إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ، فقد تتسبب الألعاب النارية في حدوث حروق وإصابات في العين لدى الأطفال والبالغين. أفضل طريقة لحماية عائلتك هي عدم استخدام أي ألعاب نارية في المنزل





نصائح حول سلامة الأطفال من الألعاب الناريةإذا كانت الألعاب النارية قانونية في المكان الذي تعيش فيه، فضع في اعتبارك نصائح الأمان التالية:

يجب ألا يلعب الأطفال بالألعاب النارية أبدًا:أشياء مثل الألعاب النارية والصواريخ هي أشياء خطيرة للغاية، إذا أعطيت الأطفال فتأكد من إبقائهم في الخارج وبعيدًا عن الوجه والملابس والشعر.





اشترِ الألعاب النارية القانونية فقط:(تحتوي الألعاب النارية القانونية على ملصق باسم الشركة المصنعة وتوجيهاتها، والألعاب النارية غير القانونية غير مسماة، واحفظها في مكان بارد وجاف، عادةً ما تُعرف الألعاب النارية غير القانونية بالأسماء M-80 أو M100 أو blockbuster أو Quarterpounder. تم حظر هذه المتفجرات في عام 1966، لكنها لا تزال تسبب العديد من إصابات الألعاب النارية. لا تحاول أبدًا صنع الألعاب النارية الخاصة بك:استخدم دومًا الألعاب النارية بالخارج ولديك دلو من الماء وخرطوم بالقرب منك في حالة وقوع حوادث.

ابتعد عن الآخرين الذين يطلقون الألعاب النارية. يمكنهم أن يأتيوا بنتائج عكسية أو يطلقوا النار في الاتجاه الخاطئ.

لا تقم مطلقًا بإلقاء الألعاب النارية أو توجيهها نحو شخص ما ، حتى لو كانت مزحة.

لا تمسك الألعاب النارية في يدك أو تضع أي جزء من جسدك فوقها أثناء الإضاءة.

ارتدِ واقيًا للعين ولا تحمل ألعابًا نارية في جيبك - فالاحتكاك قد يؤدي إلى اشتعالها.

وجّه الألعاب النارية بعيدًا عن المنازل ، وابتعد عن الأغصان والأوراق والمواد القابلة للاشتعال.

أشعل لعبة نارية واحدة في كل مرة (ليس في عبوات زجاجية أو معدنية) ، ولا تعيد إشعال النار الفاشلة.

لا تسمح للأطفال بالتقاط قطع من الألعاب النارية بعد الحدث. قد لا يزال بعضها مشتعلًا ويمكن أن ينفجر في أي وقت.

انقع كل الألعاب النارية في دلو من الماء قبل رميها في سلة المهملات.

في حالة حدوث إصابة

إذا أصيب طفل من جراء الألعاب النارية ، اذهب فورًا إلى الطبيب أو المستشفى.

إذا حدثت إصابة بالعين :

لا تدع طفلك يلمسها أو تفركها، فقد يتسبب ذلك في مزيد من الضرر.

لا تغسل العين بالماء أو تحاول وضع أي مرهم عليها.

إذا أصيب طفلك بحروق :

انزع الملابس من المنطقة المحروقة.

اتصل بطبيبك على الفور.

من المفترض أن تستمتع بالألعاب النارية، لكنك ستستمتع بها أكثر عندما تكون عائلتك بأمان.