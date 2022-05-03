تجربتي الشخصية في انقاص وزني مع شراب القيقب 

بيروت - نادين محمد - تحلم الكثيرات في الحصول على جسم رشيق ونحيف، وتُصاب بعضهنّ بالإحباط، نتيجة فشلهنّ في إنقاص وزنهنّ والحصول على جسم مثالي، وتتعدد وتختلف أنواع أنظمة الرجيم ومن أشهرها رجيم شراب القيقب، الذي يُعد من أشهر أنواع الرجيم القاسية والسريعة، ولكن لابد من الإلتزام به، للحصول على نتائج مرضية وسريعة في أقل وقت ممكن.

تجربتي مع رجيم شراب القيقب لإنقاص وزني

عانيت من زيادة الوزن، وكان شكلي يبدو أكبر من سني، ولجأت إلى وسائل مختلفة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة ومنها الحميات السريعة التي تَعد بتخسيس الوزن. وبعد البحث والاطلاع في كتب الطب البديل و أنظمة التغذية السليمة قررت استخدام رجيم شراب القيقب في خسارة وزني. وبعد الإنتهاء حرصت على الإبتعاد عن تناول المشروبات الغازية والمعجّنات والشوكولاتة، وتخفيف من كميات الطعام، مع الإلتزام والمواظبة على الرياضة.

يعتمد رجيم شراب القيقب في الأساس على ثلاث مراحل؛ والتي يتم اتخاذ خلال كل منهم نمط غذائي مختلف.

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الرجيم

تهدف هذه المرحلة إلى تحفيز الجسم وتعويده على مشروب القيقب وتستغرق هذه المرحلة حوالي 3 أيام لتأهيل الجسم وتحفيزه والإستعداد للمرحلة الثانية من الرجيم.

دمج عنصر القيقب في النظام الغذائي، وذلك من خلال إضافة الشراب إلى لتر واحد من الماء ويتم شربه على مدار اليوم.

الامتناع عن تناول القهوة والشاي نهائياً وتجنب شربهم خلال هذه الأيام.

المرحلة الثانية: مرحلة الرجيم

تستغرق هذه المرحلة حوالي أسبوع كحد أقصى وفيها يتم الصيام، والإمتناع عن أي أطعمة غذائية والحصول فقط على مشروب شاي الأعشاب مع الخليط الخاص بعصير القيقب.

يتم إضافة حوالي 16 ملعقة من شراب القيقب إلى 2 لتر من الماء وعصير الليمون والقرفة أو التوابل.

المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد الرجيم

قد يعود وزن الجسم مرة أخرى كما كان عليه في السابق في حالة عدم الالتزام بأحد الأنظمة الغذائية الصحية واتباعها باستمرار مع مراعاة احتواء هذا النظام على كافة المعادن والعناصر اللازمة له، مع مراعاة أقل مقدار من الدهون في هذا النظام.

الالتزام على تناول تناول الخليط الخاص بشراب القيقب وشاي الأعشاب لمدة 3 أيام متواصلة عقب نهاية الرجيم.

لا يُنصح بتكرار رجيم شراب القيقب بعد الإنتهاء، قبل استشارة الطبيب أو أخصائي أغذية.

فوائد شراب القيقب للجسم

القيقب أو الإسفندان مشروب يشبه العسل في لونه ويُعرف على أنّه أحد بدائل السكّر الطبيعيّة الشائعة، ويُعتقد أنّ لهذا الشراب فوائد قد تفوق فوائد السكّر عند استخدامه بكميّات محدودة، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات، إضافة إلى خواصه المضادّة للأكسدة. ومن أبرز فوائده الآتي:

يُحارب تصلب الشرايين الناتج عن ارتفاع نسبة الكوليسترول وترسبه بالأوعية الدموية، لغناه بأحد مضادات الأكسدة وهو البوليفينول.

يُحسّن من آلية عمل الجهاز المناعي، وبالتالي يعمل على تحسين مقاومة الجسم للأمراض المختلفة التي تغزوه

يُساعد في ضبط عملية الأيض الغذائي وتنظيمها، وهو ما يحسن من معدل امتصاص الأغذية في الأمعاء.

يُساهم في تحسين معدل التركيز وتقوية الأعصاب.

يقي من الإصابة بالسكتات الدماغية، أمراض الأوعية الدموية، والقلب.

يقوم بالحد من اضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة عن طريق علاجها،

يُساعد في التخلص من أي غازات مزعجة في البطن.

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