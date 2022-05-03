شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على إفطارك فى العيد..الجبن القريش تحسن وظائف الكبد وتحميه من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نوريا ديانوفا أخصائية التغذية الروسية، إن وظيفة الكبد وحالته يمكن تحسينهما من خلال نظام غذائي يومي يقي الإنسان من تراكم الدهون في خلايا الكبد وما يمثله ذلك من خطورة، وخلال العيد يمكن تناوله فى وجبة الفطار كخيار صحي، وخاصة بعد تناول بسكويت وكحك العيد، والذى يحتوى على العديد من السمن والدهون وذلك وفقا لما ذكرته وكالة RIA Novosti

وأوضحت ديانوفا في حوار مع "راديو سبوتنيك"، أن الدهون تبدأ بالتراكم تدريجيا في خلايا كبد الشخص الذي يتبع نظاما غير صحي، مؤكدة أن تناول 50 جراما على الأقل من أحد مشتقات الحليب المعروف بـ"الجبن القريش" يوميا، يساعد في تحسين وظائف الكبد ويحميه من الأمراض.

وأشارت إلى الميثيونين، وهو حمض أميني موجود في الجبن القريش، يساعد الكبد على أداء وظيفته بشكل جيد، كما يساعده في مقاومة الأمراض، مضيفة، أن الميثيونين يساعد على تقليل كمية الدهون في الكبد.

وأوضحت أنه "من وجهة نظر علمية، يمكننا القول إن الجبن يحسن التمثيل الغذائي لخلايا الكبد، كما أن الشخص العادي يُنصح بتناول ما لا يقل عن 50 جراما من الجبن القريش يوميا".

وأشارت إلى أن الجبن القريش يمكن تناوله مع أي وجبة، ولكن هناك اختلاف في الحصص، مضيفة أنه بالنسبة للفطور، فإن 50 جراما من الجبن القريش كافية، وبالنسبة للغداء، يمكن تناول ما يصل إلى 100 جرام من الجبن القريش، وأيضا يمكن تناول نفس الكمية في العشاء.

ووفقا لما ذكره موقع WebMD يحظى الجبن القريش بتقدير جيد لمحتواه العالي من الكالسيوم، لكن هذا مجرد واحد من العديد من العناصر الغذائية التي تجعله يستحق الإضافة إلى نظامك الغذائي، كما أنه مصدر كبير لفيتامين ب 12 الذي يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من فقر الدم.

تشمل العناصر الغذائية الأخرى في الجبن القريش ما يلي:

البوتاسيوم، الفوسفور، السيلينيوم، فيتامين أ، كما يحتوي كوب واحد من الجبن قليل الدسم على: 183 سعر حرارى، 24 جراما من البروتين، 5 جرامات من الدهون، 11جراما من الكربوهيدرات، 0جرام من الألياف، 9جرامات من السكر.

الفوائد الصحية الأخرى للجبن القريش..

الجبن القريش مصدر ممتاز للكالسيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام، الأشخاص الذين يحصلون على المزيد من الكالسيوم هم أقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

الجبن القريش مفيدة لمرضى السكر..

الجبن القريش له تأثير محدود على مستويات الجلوكوز في الدم، خاصةً بالمقارنة مع منتجات الألبان الأخرى قليلة الدسم، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، فإن هذا يجعله بديلاً رائعًا لأنواع الجبن الأخرى.

مفيدة للعضلات..

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات خفيفة غنية بالبروتين قبل النوم مثل الجبن، يتمتعون بجودة عضلية أفضل وتمثيل غذائي أعلى، يأتي المحتوى العالي من البروتين في الجبن القريش في الغالب من الكازين، والذي - نظرًا لامتصاصه ببطء - يمكنه بناء العضلات تمامًا مثل بروتين مصل اللبن.

صحة الغدة الدرقية..

يعتبر الجبن القريش مصدرًا ممتازًا للسيلينيوم، وهو معدن أساسي يلعب دورًا مهمًا في كيفية عمل الغدة الدرقية، لذلك قد يكون مفيدًا لمن يعانون من التهاب الغدة الدرقية، يمكن تناولها مع الخضروات مثل الخيار والطماطم لزيادة فوائدها ولمنع الشعور بالعطش خلال الصيام.