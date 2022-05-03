شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية مع الفسيخ والرنجة فى العيد أبرزها عصير البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عيد الفطر يسعى الكثيرون من عشاق الأسماك المملحة بتناولها كوجبة غداء في العيد، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "FOODNDTV"، بعض المشروبات الصحية التي يمكنك تناولها مع الفسيخ والرنجة، ومنها:

-عصير الليمون فهو يحميك من التعرض للتسمم الغذائية بسبب تناولك للفسيخ والرنجة، فعصير الليمون يحتوي علي فيتامين سي الذي من دوره تقوية الجهاز المناعي، ومكافحة البكتريا المضرة.

-عليك تناول الماء، لأنها تعمل علي تخلص الجسم من الأملاح الزائد في الجسم بسبب تناوله للفسيخ والرنجة، ولذا لا تتردد في تناولك كميات كبيرة من الماء.

-نصح التقرير، بضرورة تناول عصير البرتقال، لأنه غني بفيتامين سي الذي من دوره مقاومة العدوي البكترية، ولذا يقلل من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي.

-يمكنك تناول كوبا من الشاي الأخضر بعد الفسيخ والرنجة، فهو غني بمادة الكافيين التي تحفز الجسم في التخلص من السوائل المحبوسة بداخله، كما أنه غني بمضادات الأكسدة المهمة للجسم، والتي من دورها محاربة السموم والبكتيريا المضرة.

-يمكنك تناول النعناع لأنه من دوره تسهيل عملية الهضم، وتقليل حدة الألم في المعدة، كما أن غناه بمضادات الأكسدة فهذا يجعله مكافح للسموم.