تقليل وقت الجلوس يحمي القلب والكبد من الخطر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 37 دقيقة

العديد من الأشخاص يقضون فترات طويلة في الجلوس والتى قد تكون امام التلفاز ام يقرئون الكتب والمجلات، ولكن لا يعرفون أن كثرة الجلوس لفترات طويلة قد يسبب عدة أمراض.

فبحسب ما وجدت دراسة فنلندية حديثة أن تقليل وقت الجلوس اليومي لمدة 3 أشهر يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على عوامل الخطر المسببة للسكري، بحسب موقع “ساينس دايلي”.

بإلاضافة أن قضاء ساعة واحدة فقط أقل من الجلوس يومياً وزيادة النشاط البدني الخفيف يمكن أن يساعد أيضاً في حماية القلب، ومن المعروف أن التمارين المنتظمة مفيدة في ضبط الوزن والوقاية من الأمراض.

ولكن لا يستوفي كثير من البالغين التوصية الأسبوعية المتمثلة في 2.5 ساعة من التمارين متوسطة الشدة، وعادة ما يقضون معظم اليوم جالسين.

وبحسب الدراسة التي نشرها اليوم موقع “ساينس دايلي”، قام باحثون في جامعة توركو بالتحقق من الفوائد الصحية لتقليل وقت الجلوس اليومي قليلاً، بمعدل ساعة كل يوم، على مدى 3 أشهر.

وبالفعل تمكنت المجموعة المشاركة من تقليل وقت الجلوس بمعدل 50 دقيقة يومياً في المتوسط، وذلك عن طريق زيادة مقدار النشاط البدني الخفيف والمعتدل الشدة، وأظهرت النتائج مجموعة من الفوائد بعد 3 أشهر، تضمنت تنظيم نسبة السكر في الدم، وتحسن حساسية الأنسولين وصحة الكبد.

وعلى الرغم من أن تقليل وقت الجلوس قد لا يكون كافياً للوقاية من هذه الأمراض، إلا أنه يؤدي إلى إبطاء تطورها ويمكن بالطبع الحصول على فوائد أكبر من خلال زيادة وقت أو شدة النشاط البدني بالإضافة إلى الجلوس لفترة أقل.