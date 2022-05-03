5 وصفات سهلة بشاي الزنجبيل لحرق دهون البطن

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يساهم الزنجبيل في تخسيس الوزن لاحتوائه على خصائص مدرة للبول ومولدة للحرارة. الزنجبيل يعزز التمثيل الغذائي ويحفز الجسم لحرق المزيد من الدهون المخزنة، لاسيما في محيط البطن أو "الكرش".

ولكي يحدث ذلك ، يجب استخدام شاي الزنجبيل كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الزنجبيل أيضًا طريقة رائعة لتخفيف أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء.

لفقدان الوزن ، يمكن تناول مشروب الزنجبيل بمفرده أو مع الليمون أو القرفة أو الكركم أو جوزة الطيب.

كيفية تنحيف البطن بالزنجبيل

من أجل إنقاص الوزن مع شاي الزنجبيل ، يجب تناوله ثلاث مرات على الأقل في اليوم. يجب تجنب تناول الأطعمة السكرية (مثل البسكويت والكعك) والأطعمة المصنعة (مثل الصودا والعصير) والأطعمة الدهنية (مثل البيتزا) والأطعمة الجاهزة واللحوم المصنعة والمقلية والوجبات السريعة.

من ناحية أخرى، من المهم زيادة تناولكِ للخضروات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون والبيض ومنتجات الألبان.أيضًا، يجب عليك تضمين الدهون الصحية في نظامكِ الغذائي مثل تلك الموجودة في المكسرات والبذور (مثل الفول السوداني والجوز والبندق والكستناء وبذور الكتان وبذور الشيا أو بذور اليقطين) والأسماك (مثل السلمون والتونة والسردين) والأطعمة الأخرى مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

بالإضافة إلى النظام الغذائي ، من المهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، مثل المشي أو ركوب الدراجة أو الجري أو السباحة ، لمدة 30 إلى 60 دقيقة ، على الأقل 3 مرات في الأسبوع.

وصفات سهلة لشاي الزنجبيل لفقدان الوزن

يمكن أن تساعد الوصفات التالية في تعزيز فوائد الزنجبيل، خاصة في ما يتعلق بحرق دهون البطن وإنقاص الوزن.

1. شاي الزنجبيل

يجب تحضير شاي الزنجبيل بالنسب التالية: 1 بوصة (2 سم) من الزنجبيل الطازج في 6.8 أونصة (200 مل) من الماء أو 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون لكل 1 لتر من الماء.

طريقة التحضير:

ضعي المكونات في قدر واتركيها تغلي لمدة 8 إلى 10 دقائق. ارفعي القدر عن النار وغطيه وانتظري حتى يبرد. ثم يصفى ويشرب.

نوصيك بشرب شاي الزنجبيل ثلاث مرات في اليوم. ولزيادة تأثير فقدان الوزن للزنجبيل ، من المهم اتباع نظام غذائي قليل الدسم وخالي من السكر وممارسة الرياضة بانتظام.



2. الزنجبيل مع القرفة

يعتبر شرب شاي القرفة والزنجبيل وسيلة لتعزيز آثار إنقاص الوزن للزنجبيل لأن القرفة تحفز حرق الدهون وتساعد على تقليل الشهية لاحتوائها على الألياف التي تزيد من الشعور بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، تساعد القرفة أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم.

طريقة التحضير:

على النحو الوارد أعلاه ، مع ملعقة إضافية من القرفة. أشعل موقدكِ على نار متوسطة إلى عالية واتركه يغلي لمدة 5-10 دقائق.

3. الزنجبيل مع الكركم

يُعرف الكركم بأنه أحد أقوى المكونات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. إنه مفيد بسبب قدرته على تحسين جهاز المناعة ، وإنتاج الهرمونات ، والدورة الدموية.

طريقة التحضير:

أضيفي قطعة واحدة من الزنجبيل إلى 500 مل من الماء واتركيها حتى الغليان. بمجرد الغليان ، أطفئي النار وأضيفي 2 ملعقة صغيرة من الكركم. ثم قومي بتغطية الوعاء واتركِ الشاي ينقع لمدة 10 دقائق قبل تصفيته وشربه.

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