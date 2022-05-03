شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التخلص من الحموضة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الخروج من شهر رمضان والصيام لمدة 30 يومًا وقدوم العيد تتغير عادات ووقت تناول الطعام ما قد يصيبنا بحموضة المعدة ومشاكلها نتيجة عادات الطعام التي تغيرت، يمكن أن يختلف الشعور باختلاف شدته، لكن أعراض حرقة المعدة تشمل:

إحساس حارق في صدرك، خلف عظم القص

ألم حارق يرتفع باتجاه حلقك

وجود طعم مر أو حامض في فمك

تشمل المسببات الشائعة للحموضة وفقا لموقع "houstonmethodist" ما يلي:

الإفراط في الأكل أو الأكل بسرعة كبيرة

الاستلقاء بعد الأكل بوقت قصير

استهلاك بعض الأطعمة، بما في ذلك الكافيين والمشروبات الغازية والكحول والنعناع والحمضيات والمنتجات القائمة على الطماطم والشوكولاتة والأطعمة الدهنية أو الحارة.

زيادة الوزن

التدخين

التوتر والقلق





10 علاجات منزلية للحموضة المعوية 1. أكل موزة ناضجةمحتوى البوتاسيوم العالي في الموز يجعله طعامًا قلويًا إلى حد ما ، مما يعني أنه قد يساعد في مقاومة حمض المعدة الذي يسبب تهيج المريء. ومع ذلك ، فإن الموز غير الناضج يكون أقل قلوية وثقيلة بالنشا وقد يكون في الواقع سببًا لارتداد الحمض لبعض الأشخاص.





2. امضغ علكة خالية من السكريزيد مضغ العلكة من إفراز اللعاب. يعمل هذا على المساعدة في تقليل حرقة المعدة لأن اللعاب يمكن أن يساعد في تعزيز البلع - والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الحمض منخفضًا - وتحييد حمض المعدة الذي يرتد إلى المريء.





3. تجنب الأطعمة المحفزةيمكن أن تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات إلى ارتداد الحمض وحموضة المعدة، يمكنك المساعدة في تحديد الأطعمة المعينة التي يُرجح أن تسبب لك المشكلات عن طريق الاحتفاظ بسجل للأطعمة والأعراض، بمجرد التعرف عليهم ، تجنب هذه الأطعمة والمشروبات كلما أمكن ذلك.





4. مقاومة الرغبة في تناول وجبة دسمة أو تناول الطعام بسرعةعندما يتعلق الأمر بمنع الحموضة المعوية، قد يؤدي تناول كمية كبيرة من الطعام في معدتك إلى زيادة الضغط على الصمام الذي يبقي حمض المعدة بعيدًا عن المريء ، مما يزيد من احتمالية ارتجاع الحمض وحرقة المعدة. إذا كنت عرضة للحموضة المعوية ، ففكر في تناول وجبات أصغر بشكل متكرر. يمكن أن يكون تناول الطعام بسرعة أيضًا سببًا لحموضة المعدة، لذا تأكد من الإبطاء وخذ وقتًا لمضغ الأطعمة والمشروبات.





5. تجنب الوجبات المتأخرة والوجبات الخفيفة قبل النوم والأكل قبل ممارسة الرياضةيمكن أن يؤدي الاستلقاء على معدة مليئة بالطعام إلى ارتداد الحمض وزيادة أعراض الحرقة. تجنب تناول الطعام في غضون 3 ساعات من وقت نومك حتى يكون لمعدتك متسع من الوقت لتفريغها. قد ترغب أيضًا في الانتظار ساعتين على الأقل قبل التمرين.





6. ارتداء ملابس فضفاضةإذا كنت عرضة للحموضة المعوية، فقد تساهم الأحزمة والملابس الضيقة التي تضغط على بطنك في ظهور الأعراض.





7. ضبط وضع النوم الخاص بكيمكن أن يساعد رفع رأسك وصدرك أعلى من قدميك أثناء النوم على منع وتخفيف ارتداد الحمض وحرقة المعدة. 8. اتخذ خطوات لإنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزنيضع الوزن الزائد ضغطًا إضافيًا على معدتك ، مما يزيد من خطر الإصابة بارتجاع الحمض وحرقة المعدة، إن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني في الأسبوع هما أول خطوتين للحفاظ على وزن صحي وفقدان الوزن الزائد.





9. توقف عن التدخين إذا كنت تدخنيقلل التدخين من كمية اللعاب المنتجة ويؤثر على فعالية الصمام الذي يمنع حمض المعدة من دخول المريء ، وكلاهما يزيد من احتمالية حرقة المعدة. يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من تواتر وشدة الارتجاع الحمضي ، بل ويقضي عليه في بعض الحالات.





10. تقليل التوتريؤثر الإجهاد المزمن على جسدك ، بما في ذلك إبطاء عملية الهضم وجعلك أكثر حساسية للألم. كلما طالت مدة بقاء الطعام في معدتك، زادت احتمالية ارتداد حمض المعدة، بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الحساسية للألم يمكن أن تجعلك تشعر بألم حارق ناتج عن حرقة المعدة بشكل أكثر كثافة، قد يساعد اتخاذ خطوات لتقليل التوتر في منع أو تخفيف آثار الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.